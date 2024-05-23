Депутаты: запрос выдать ордер на арест государственных руководителей Израиля достоин сожаления

Таким образом, главный прокурор МУС приравнивает демократически избранных членов правительства Израиля к руководителям исламистской террористической организации, считают депутаты.

Депутатская группа напоминает, что Израиль является правовым государством, в котором действует независимая правовая система. Предполагаемые военные преступления, в том числе совершенные силами обороны Израиля, подлежат расследованию, а виновные будут привлечены к ответственности. ХАМАС – это террористическая организация, основной целью которой является уничтожение демократического государства Израиль.

Выдаваемые МУС ордеры на арест ставят под сомнение беспристрастность и компетентность Международного уголовного суда, они усложняют процесс разрешения конфликта, освобождения заложников и достижения стабильного перемирия, полагают эстонские политики.

„Авторитет МУС особенно в настоящее время соответствует национальным интересам Эстонии, и его подрывание достойно сожаления и вызывает крайнюю тревогу. Мы подтверждаем свою неизменную поддержку государству Израиль и его праву на самозащиту. Мы призываем правительства Эстонии и ее союзников не признавать ордеры на арест МУС, выданные в отношении государственных руководителей Израиля“, - публично заявили члены депутатской группы Рийгикогу по парламентским связям с Израилем.

В состав этой группы входят: председатель Ээрик-Нийлес Кросс и члены Йоко Алендер, Вадим Белобровцев, Меэлис Кийли, Андрей Коробейник, Лаури Лаатс, Юрген Лиги, Рийна Солман, Айвар Сыэрд, Пеэтер Тали, Вилья Тоомаст и Кристо Энн Вага.

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