24.05.2024, 09:45
Санитарно-ветеринарная служба Латвии: опасна ли курятина, в которой доктор из Эстонии выявила заражение бактерией?(1)
ФОТО: | Erakogu
Есть ли опасные бактерии в курином мясе из Латвии? По просьбе Delfi.lv, Санитарно-ветеринарная служба Латвии (PVD) объяснила, есть ли опасное мясо в латвийских магазинах и чем торгуют латвийские торговцы.
Вчера в университете естественных наук Трийн Тедерсоо защитила докторскую диссертацию „Кампилобактерии в свежем курином мясе и слепой кишке свиней в Эстонии“. Там утверждается, что предприятия розничной торговли Эстонии продают куриное мясо из Литвы и Латвии, зараженное кампилобактериями Campylobacter, а у бройлеров, выращенных в Эстонии, заражение меньше, чем у импорта.
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