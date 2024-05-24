Санитарно-ветеринарная служба Латвии: опасна ли курятина, в которой доктор из Эстонии выявила заражение бактерией?

Вчера в университете естественных наук Трийн Тедерсоо защитила докторскую диссертацию „Кампилобактерии в свежем курином мясе и слепой кишке свиней в Эстонии“. Там утверждается, что предприятия розничной торговли Эстонии продают куриное мясо из Литвы и Латвии, зараженное кампилобактериями Campylobacter, а у бройлеров, выращенных в Эстонии, заражение меньше, чем у импорта.