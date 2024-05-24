Новости Эстонии
24.05.2024, 09:45

Санитарно-ветеринарная служба Латвии: опасна ли курятина, в которой доктор из Эстонии выявила заражение бактерией?

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Кристина Худенко
Данута Дембовская
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: www.freepik.com | Erakogu

Есть ли опасные бактерии в курином мясе из Латвии? По просьбе Delfi.lv, Санитарно-ветеринарная служба Латвии (PVD) объяснила, есть ли опасное мясо в латвийских магазинах и чем торгуют латвийские торговцы.

Вчера в университете естественных наук Трийн Тедерсоо защитила докторскую диссертацию „Кампилобактерии в свежем курином мясе и слепой кишке свиней в Эстонии“. Там утверждается, что предприятия розничной торговли Эстонии продают куриное мясо из Литвы и Латвии, зараженное кампилобактериями Campylobacter, а у бройлеров, выращенных в Эстонии, заражение меньше, чем у импорта.

В диссертации говорится, что потребление зараженного кампилобактериями импортного мяса куриных бройлеров представляет потенциальную опасность для здоровья жителей Эстонии.

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