Надзорный орган: Цахкна должен вернуть государству почти 1500 евро(6)
Комиссия по надзору за финансированием политических партий (ERJK) постановила, что министр иностранных дел Маргус Цахкна (Eesti 200) получил запрещенное пожертвование, заплатив за известного блогера во время для визита в Индию на деньги министерства, и теперь должен вернуть 1493 евро из собственного кармана.
В конце марта ERJK инициировала процедуру расследования решения Цахкна привлечь к визиту в Индию блогера Карла-Густава Курна. Комиссия выясняла, был ли заключен договор между Цахкна и Курном, и на каком основании создатель контента был включен в визит. Председатель ERJK Лийза Овийр тогда сообщила Delfi, что процедура была инициирована на основании опубликованных в СМИ материалов. „Этим основанием является вопрос, можно ли использовать государственные средства для пиара политика“, - сказала она.