Новости Эстонии
23.05.2024, 17:50

Надзорный орган: Цахкна должен вернуть государству почти 1500 евро

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Скриншот поста Карла-Густава Курна в соцсетях
Скриншот поста Карла-Густава Курна в соцсетях
ФОТО: Karl-Gustav Kurn | Erakogu

Комиссия по надзору за финансированием политических партий (ERJK) постановила, что министр иностранных дел Маргус Цахкна (Eesti 200) получил запрещенное пожертвование, заплатив за известного блогера во время для визита в Индию на деньги министерства, и теперь должен вернуть 1493 евро из собственного кармана.

В конце марта ERJK инициировала процедуру расследования решения Цахкна привлечь к визиту в Индию блогера Карла-Густава Курна. Комиссия выясняла, был ли заключен договор между Цахкна и Курном, и на каком основании создатель контента был включен в визит. Председатель ERJK Лийза Овийр тогда сообщила Delfi, что процедура была инициирована на основании опубликованных в СМИ материалов. „Этим основанием является вопрос, можно ли использовать государственные средства для пиара политика“, - сказала она.

Авиабилеты, проживание, визовый сбор в размере 2986,82 евро были заплачены за поездку Курна из бюджета Министерства иностранных дел. По словам Овийр, сейчас комиссия обязала Цахкна выплатить половину суммы, то есть 1493,41 евро.

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