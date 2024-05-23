Надзорный орган: Цахкна должен вернуть государству почти 1500 евро

В конце марта ERJK инициировала процедуру расследования решения Цахкна привлечь к визиту в Индию блогера Карла-Густава Курна. Комиссия выясняла, был ли заключен договор между Цахкна и Курном, и на каком основании создатель контента был включен в визит. Председатель ERJK Лийза Овийр тогда сообщила Delfi, что процедура была инициирована на основании опубликованных в СМИ материалов. „Этим основанием является вопрос, можно ли использовать государственные средства для пиара политика“, - сказала она.