При завершении поездки Bolt Drive в центре Таллинна действует новое правило

В компании подчеркивают, что пользователям Bolt Drive следует проверять карту перед тем, как выйти из автомобиля, и при необходимости перепарковать машину, чтобы избежать доплаты.

Bolt Drive — сервис по прокату автомобилей, работающий в Эстонии с 2021 года. Для его использования вам понадобится приложение Bolt, а также необходимо сфотографировать свои водительские права.

Глава Bolt Drive Хенрико Аэр комментирует, что услуга стала очень популярной в центре города, поскольку является удобной альтернативой личному автомобилю. „При этом стоимость парковки в центре города выше средней. Мы хотим предложить нашим клиентам максимально широкую и удобную парковку по всему городу“, — говорит Аэр.

Он добавляет, что в Bolt Drive уже введена дополнительная плата в размере 2 евро за парковку на улицах города. „Теперь в центре города добавлено 10 частных парковок, где пребывание более 10 минут стоит 1,5 евро. Есть более дешевые альтернативы. В центре города около 15 бесплатных парковок, которые четко обозначены в приложении“, — поясняет он.

Это изменение означает, что прейскурант на аренду автомобилей останется прежним для всех клиентов, но каждый сможет выбрать, хочет ли он завершить поездку на платной или бесплатной парковке.

Добавленные платные парковки расположены по следующим адресам:

Каарли 2, Мере 10, Пярну 238, Пеэтри 9, Ахтри 3, Хобуяама 12, Ахтри 8, Тарту 15, Маакри 34, Лийвалайа 33А.

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