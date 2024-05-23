ЧП и криминал
23.05.2024, 20:00

Джокер — о преступном мире после смерти Таранкова: „Мы были уверены, что начнется война и вернутся 90-е“

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В ходе дачи показаний, проведенной по инициативе Валерия Рамъялга (он же Джокер), он открыто рассказал о „закулисье“ жизни своей группировки
В ходе дачи показаний, проведенной по инициативе Валерия Рамъялга (он же Джокер), он открыто рассказал о „закулисье“ жизни своей группировки
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Вчера прокурор Райго Аас зачитал в суде показания Валерия Рамъялга, известного в преступном мире и среди общественности под кличкой Джокер.

Во время судебных слушаний по делу группировки Джокера, которые начались на прошлой неделе, были оглашены показания лидера группировки, после чего Валерий Рамъялг (52 года) по кличке Джокер, а также члены группировки Марко Орав и Андре Оякяэр должны заключить соглашение с прокуратурой. Заявления Орава и Оякяэру были оглашены в прошлую пятницу.

В конце апреля прошлого года на первом допросе перед арестом Рамъялг вину не признал. Однако он был готов изложить свою версию произошедшего. По его словам, он давно знает своих товарищей по обвинению, и события, описанные в обвинительном заключении, происходили, скорее, примерно в 2005 году.

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