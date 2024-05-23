Джокер — о преступном мире после смерти Таранкова: „Мы были уверены, что начнется война и вернутся 90-е“

Во время судебных слушаний по делу группировки Джокера, которые начались на прошлой неделе, были оглашены показания лидера группировки, после чего Валерий Рамъялг (52 года) по кличке Джокер, а также члены группировки Марко Орав и Андре Оякяэр должны заключить соглашение с прокуратурой. Заявления Орава и Оякяэру были оглашены в прошлую пятницу.

В конце апреля прошлого года на первом допросе перед арестом Рамъялг вину не признал. Однако он был готов изложить свою версию произошедшего. По его словам, он давно знает своих товарищей по обвинению, и события, описанные в обвинительном заключении, происходили, скорее, примерно в 2005 году.