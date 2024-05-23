Президент провозгласил четыре закона. Как они изменят нашу жизнь?

Внесение изменений в Закон о государственном бюджете устанавливает основу для бюджетных запросов конституционных учреждений, за исключением инвестиций, связанных с недвижимостью, одобряется финансовой комиссией Рийгикогу до инициирования проекта государственного бюджета в Рийгикогу. Правительство по-прежнему будет иметь право и обязанность оценивать бюджетный запрос конституционного учреждения. Поправка касается Рийгикогу, Президента Республики, Госконтроля, Канцлера права и Госсуда, которые как конституционные институты независимы в своей деятельности.

Закон о защите информаторов о нарушениях законодательства Европейского союза в сфере труда обеспечивает защиту информаторов, которым стало известно о нарушениях законодательства Европейского союза в ходе трудовой деятельности. Новое положение предусматривает способы и каналы уведомления и определяет, когда, в какой степени и при каких условиях применяется защита информатора. Государственные и муниципальные органы, а также управляемые ими учреждения и компании с численностью сотрудников не менее 50 человек обязаны создать канал уведомления для сообщений о нарушениях законодательства Европейского союза.

Поправки к Закону о пищевых продуктах вносят изменения технического характера, чтобы обеспечить лучшую совместимость закона с законодательством Европейского союза. Директива принята в отношении разрешения на обработку пищевых продуктов ионизирующим излучением, а также внесены изменения в отношении госнадзора за загрязнителями в лабораториях и продуктах питания для животных. Он также предусматривает возможность передать услуги уполномоченной лаборатории на аутсорсинг, если лаборатория расположена в другом государстве-члене ЕС или стране-участнице Европейского экономического пространства, и определяет заявку на получение разрешения, связанного с обработкой пищевых продуктов ионизирующим излучением.