Почему на эстонского бегуна, ухаживавшего за „14-летней девочкой“, не завели уголовное дело

В частности, в TikTok распространились видеоролики о том, как бегун обменивался сообщениями сексуального характера с 14-летней девочкой и хотел встретиться с ней в лесу. Однако позже выяснилось, что это была не 14-летняя девочка, поэтому полицейские решили ограничиться лишь предупреждением.

„На данный момент производство по делу не возбуждено, поскольку, насколько известно полиции, одной из сторон разговора была не 14-летняя девочка, а человек, выдававший себя за 14-летнего подростка. Если бы это был 14-летний ребенок, то часть разговора, с которой удалось ознакомиться полиции, предполагает, что это могло быть сексуальное искушение ребенка, что является преступлением“, - сказал Delfi руководитель группы по борьбе с сексуальными преступлениями и защите детей Северной префектуры Реймо Райвет.

„Взрослому не разрешается вести с ребенком до 16 лет разговоры сексуального характера, это может привести к уголовному преследованию. В случае таких разговоров ответственность всегда несет взрослый, и причины, как если бы ребенок сам хотел поговорить на эти темы, не исключают возможности привлечения к ответственности взрослого. „Также организация встреч сексуального характера и посещение таких встреч, независимо от того, дал ли ребенок согласие или даже попросил взрослого, является ответственностью взрослого, и такая встреча по своему характеру также является преступлением“, - добавил он.

По словам Райвета, взрослые также обязаны информировать полицию, если несовершеннолетние отправляют им сообщения сексуального характера.