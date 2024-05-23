23.05.2024, 12:06
Эстонский бегун писал непристойные сообщения 14-летней девочке и пошел на встречу с ней в лес: меня специально хотели поймать в ловушку
ФОТО: | Scanpix
27-летний эстонский бегун, который обменялся сообщениями сексуального характера с несовершеннолетней девочкой и пошел на встречу с ней в лес, рассказал Delfi, что его специально заманили в ловушку.
Спортсмен-универсал (27), не стремящийся к международному успеху, но о достижениях которого неоднократно писали СМИ, в апреле сделал неверный выбор. Во вторник в TikTok появились три видеоролика, на которых показано, как бегун обменивается сексуальными сообщениями с девушкой почти вдвое младше него, пытается встретиться с ней в лесу Сютисте, а затем как его ловят, пишет Õhtuleht.
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