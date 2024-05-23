Swedbank добавляет в банкоматы функцию бесконтактного доступа

„Мы постепенно добавляем в парк банкоматов функцию бесконтактного доступа. Первым мы ввели ее в банкомате конторы Лийвалайа. В ближайшие дни мы добавим данную функцию в банкоматы контор Magistral, Rocca al Mare, Lasnamäe Centrum и Kawe City в Таллинне, а также в Раквере, Пярну, Тарту, Курессааре и Нарве“, – рассказывает руководитель подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс.

Чтобы воспользоваться опцией бесконтактного доступа, достаточно провести карточкой или смарт-устройством возле значка бесконтактного доступа в правой части кардридера. Вставлять карточку в банкомат не нужно. Доступ обеспечивают любые банковские карточки и смарт-устройства (телефон, смарт-часы, смарт-кольцо или смарт-брелок) при условии, что на них активирована функция бесконтактного доступа.

При приближении карточки или смарт-устройства к картридеру на экране банкомата появятся все доступные действия. Вставлять карточку в банкомат потребуется лишь в том случае, если Вы пожелаете сменить PIN-код. Это происходит по то причине, что новый PIN-код записывается на чип карточки, а это требует физического контакта между аппаратом и карточкой.

„За пару месяцев мы добавим бесконтактное решение во все банкоматы, выдающие и принимающие наличные. Для банкоматов, которые только выдают наличные, мы добавим функцию бесконтактного доступа во второй половине года. Мы работаем над тем, чтобы к концу года все банкоматы получили бесконтактное решение“, – говорит Раагметс, рассказывая о планах на будущее.

„Мы в Swedbank стремимся предлагать нашим клиентам все более удобные и безопасные платежные решения, и функция бесконтактного доступа поможет сделать операции с наличными быстрее и удобнее. В частности, ускорение процесса достигается и за счёт того, что не надо ждать возврата карточки после совершения операции, так как карточка все время остается у вас в руках“, – добавляет она.