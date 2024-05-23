Лаури Лаатс: налог на прибыль банков решит финансовые проблемы правительства

“Намерение министра финансов сократить государственные расходы на 175 млн евро говорит о том, что у него нет видения относительно дальнейшего функционирования государства. Собрав с госпредприятий дивиденды, сократив финансирование науки, правительство тем самым отменяет будущие инвестиции и инновационные решения, которые могли бы стимулировать нашу экономику. Особенно неловкой делает ситуацию то, что коалиция то ли из-за солнечной погоды, то ли из-за внутренних противоречий никак не может собраться, чтобы обсудить такой незначительный вопрос, как государственный бюджет“, - сказал Лаатс.

По мнению Лаатса, для выхода из бюджетного кризиса стоило бы воспользоваться опытом других стран. „В Литве ввели временный налог на прибыль банков, что помогло пополнить бюджет в 2023 году на 256 млн евро, в этом году поступления, согласно прогнозам, составят 190 млн евро. Никакой экономической катастрофы в Литве из-за введения банковского налога не произошло, банки не закрываются и, в отличие от Эстонии, Литву в этом году ожидает 2-процентный экономический рост“, - отметил Лаатс.

“Действующие в Эстонии банки в прошлом году заработали 940 млн евро прибыли, что, по данным Банка Эстонии, превышает среднюю долгосрочную прибыльность почти на 60%. В первом квартале этого года прибыль банков составила 444 млн евро“, - привел пример Лаатс.

“Учитывая, что прибыль банков резко выросла за счет повышения ставки Euribor, то есть за счет увеличившихся платежей по кредитам, временный налог на прибыль банков нельзя назвать несправедливой мерой. Скорее наоборот: это было бы восстановлением справедливости. Со своей стороны могу обещать, что если министр финансов выйдет с такой инициативой, центристская фракция ее поддержит“, - подчеркнул председатель фракции центристов в парламенте.