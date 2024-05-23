Лаури Лаатс: налог на прибыль банков решит финансовые проблемы правительства(9)
Отрицательный дополнительный бюджет, который предлагает принять министр финансов Март Вырклаэв, окажет негативное влияние на экономику Эстонии, что приведет ее к еще большей стагнации, полагает член центристской партии Лаури Лаатс. Чтобы избежать этого, он предлагает ввести временный налог на прибыль действующих в Эстонии банков.
“Намерение министра финансов сократить государственные расходы на 175 млн евро говорит о том, что у него нет видения относительно дальнейшего функционирования государства. Собрав с госпредприятий дивиденды, сократив финансирование науки, правительство тем самым отменяет будущие инвестиции и инновационные решения, которые могли бы стимулировать нашу экономику. Особенно неловкой делает ситуацию то, что коалиция то ли из-за солнечной погоды, то ли из-за внутренних противоречий никак не может собраться, чтобы обсудить такой незначительный вопрос, как государственный бюджет“, - сказал Лаатс.
По мнению Лаатса, для выхода из бюджетного кризиса стоило бы воспользоваться опытом других стран. „В Литве ввели временный налог на прибыль банков, что помогло пополнить бюджет в 2023 году на 256 млн евро, в этом году поступления, согласно прогнозам, составят 190 млн евро. Никакой экономической катастрофы в Литве из-за введения банковского налога не произошло, банки не закрываются и, в отличие от Эстонии, Литву в этом году ожидает 2-процентный экономический рост“, - отметил Лаатс.
“Действующие в Эстонии банки в прошлом году заработали 940 млн евро прибыли, что, по данным Банка Эстонии, превышает среднюю долгосрочную прибыльность почти на 60%. В первом квартале этого года прибыль банков составила 444 млн евро“, - привел пример Лаатс.
“Учитывая, что прибыль банков резко выросла за счет повышения ставки Euribor, то есть за счет увеличившихся платежей по кредитам, временный налог на прибыль банков нельзя назвать несправедливой мерой. Скорее наоборот: это было бы восстановлением справедливости. Со своей стороны могу обещать, что если министр финансов выйдет с такой инициативой, центристская фракция ее поддержит“, - подчеркнул председатель фракции центристов в парламенте.
Лаатс напомнил, что отмена так называемого „налогового горба“, обещанная реформистами, обойдется государству примерно в полмиллиарда евро. „Поскольку у министра финансов отсутствует видение будущего экономики Эстонии, то следует напомнить, что выполнение самого дорогого предвыборного обещания реформистов - отмены „налогового горба“ - на самом деле является мерой поддержки наиболее обеспеченных, которые не нуждаются в ней, также эта реформа поставит под удар последующие государственные бюджеты“, - сказал Лаатс.