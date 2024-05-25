Страхование электромобилей дороже, но разница в цене скоро станет меньше
Высокая стоимость ремонта и замены специфического компонента электромобиля делает страховой взнос для электромобилей дороже, чем для обычных автомобилей. Более высокая стоимость страхования каско часто застает врасплох водителей, планирующих в ближайшее время смену автомобиля в свете автоналога.
Риски, связанные с электромобилями, в остальном не сильно отличаются от рисков традиционных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, однако основное различие аккумулятор электромобиля - он чрезвычайно дорогой. Повреждение, которое на первый взгляд кажется незначительным, может оказаться очень затратным и потребовать замены всего аккумулятора. „В нашей практике был пример с электрическим Porsche Taycan, который получил удар в днище. На первый взгляд это не казалось серьезной проблемой, но в итоге ремонт обошелся в 50 000 евро, что составило примерно половину стоимости автомобиля. Ущерб такого размера в случае обычного автомобиля, безусловно, был бы в несколько раз меньше“, - вспоминает руководитель продукта по страхованию транспортных средств BTA Арнольд Олииник.
По словам Олииника, электромобили обычно содержат больше технологий и различных датчиков по сравнению с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания - это также увеличивает стоимость ремонта. „Тем не менее, автомобили с двигателем внутреннего сгорания также догоняют электромобили по технологическим решениям, поэтому разница уже не так велика, и развитие технологий, вероятно, еще больше уменьшит эту разницу в ближайшие годы. Можно сказать, что пока аккумулятор автомобиля не поврежден, разница в стоимости ремонта уже не такая значительная,“ - сказал руководитель отдела страхования транспортных средств BTA.
„Ремонт электромобилей может быть дороже и в случае определенных марок автомобилей. Например, у Tesla нет представительства в Эстонии, и если ремонт должен проводиться за границей, это также увеличивает его стоимость и, соответственно, влияет на страховой взнос,“ - привел пример Олииник.
Риск остаться на дороге также выше с электромобилем. „Во-первых, инфраструктура зарядных станций еще не так хорошо развита, и поскольку процесс зарядки занимает больше времени, чем заправка обычного автомобиля, добравшись до зарядной станции, вы не всегда сможете сразу начать зарядку. Поэтому важно, чтобы страховка включала в себя услугу автопомощи, которая дает уверенность, что в случае необходимости автомобиль будет доставлен до ближайшей зарядной станции,“ - объяснил Олииник, добавив, что при чтении условий следует уделять внимание тому, сколько раз за период страхования можно воспользоваться услугой автопомощи. „Если дома установлено зарядное устройство, то стоит также застраховать его вместе с автомобилем,“ - сказал он.
Наиболее частые повреждения электромобилей не отличаются от тех, что случаются с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания. „Наиболее часто встречаются повреждения стекол, например, когда камень попадает в лобовое стекло и вызывает трещину или скол. Также много случаев повреждения кузова,“ - сказал Олииник и добавил, что хотя эти повреждения кажутся незначительными, их устранение обычно стоит значительно больше, чем страховой взнос.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.