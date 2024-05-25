Страхование электромобилей дороже, но разница в цене скоро станет меньше

Риски, связанные с электромобилями, в остальном не сильно отличаются от рисков традиционных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, однако основное различие аккумулятор электромобиля - он чрезвычайно дорогой. Повреждение, которое на первый взгляд кажется незначительным, может оказаться очень затратным и потребовать замены всего аккумулятора. „В нашей практике был пример с электрическим Porsche Taycan, который получил удар в днище. На первый взгляд это не казалось серьезной проблемой, но в итоге ремонт обошелся в 50 000 евро, что составило примерно половину стоимости автомобиля. Ущерб такого размера в случае обычного автомобиля, безусловно, был бы в несколько раз меньше“, - вспоминает руководитель продукта по страхованию транспортных средств BTA Арнольд Олииник.

По словам Олииника, электромобили обычно содержат больше технологий и различных датчиков по сравнению с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания - это также увеличивает стоимость ремонта. „Тем не менее, автомобили с двигателем внутреннего сгорания также догоняют электромобили по технологическим решениям, поэтому разница уже не так велика, и развитие технологий, вероятно, еще больше уменьшит эту разницу в ближайшие годы. Можно сказать, что пока аккумулятор автомобиля не поврежден, разница в стоимости ремонта уже не такая значительная,“ - сказал руководитель отдела страхования транспортных средств BTA.

„Ремонт электромобилей может быть дороже и в случае определенных марок автомобилей. Например, у Tesla нет представительства в Эстонии, и если ремонт должен проводиться за границей, это также увеличивает его стоимость и, соответственно, влияет на страховой взнос,“ - привел пример Олииник.