ГРАФИКИ | Рыбоводческие предприятия стали больше продавать свою продукцию, цены на нее почти не изменились
По данным Департамента статистики, в 2023 году предприятия аквакультуры (рыбо- и раководческие) продали 918 тонн рыбы и речных раков на сумму 5,7 миллиона евро. Для потребления было продано почти 10 тонн рыбной икры. Объемы продаж выращенной рыбы увеличились после спада на протяжении трех лет подряд, продажа пищевой икры увеличилась по сравнению с 2022 годом в 3,5 раза.
В прошлом году количество рыбы, проданной рыбоводческими предприятиями, увеличилось по сравнению с 2022 годом на 118 тонн. Средняя цена за килограмм выращенной рыбы была выше 6 евро. В последний год объем продаж рыбы увеличился, однако средняя цена за килограмм практически не изменилась.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Свена Петерсона, радужная форель по-прежнему является самой выращиваемой и продаваемой рыбой в Эстонии, ее доля в последние годы увеличивается. „В прошлом году было продано почти 785 тонн радужной форели, что равно 87% от всего количества проданной рыбы. В денежном выражении это примерно 4,5 миллиона евро“, — пояснил Петерсон.
В прошлом году было продано 0,49 тонны речного рака, что на 14% меньше, чем в 2022 году. В то же время средняя цена проданного речного рака за год выросла почти на 30%. Объемы продаж выращенного речного рака сокращаются четвертый год подряд. Больше всего речного рака было продано в 2009 году, объем его продаж составил тогда почти 2 тонны.
В прошлом году было продано 10 тонн рыбной икры, что почти в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Тем не менее, количество проданной рыбной икры было в два раза меньше, чем в 2021 году, и было почти равно количеству, проданному в 2020 году. В денежном выражении рыбной икры в прошлом году было продано немного более чем на 350 000 евро, при этом средняя цена за килограмм по сравнению с прошлым годом почти не изменилась. Как пищевую икру в основном продавали красную икру.
Помимо радужной форели и речного рака в Эстонии выращиваются и продаются и другие виды рыб: линь, угорь, африканский клариевый сом, карп, обыкновенный сом, осетровые (сибирский и русский осетр), белый амур и др.
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