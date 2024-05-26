ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНА | Монеты номиналом 1 и 2 цента исчезнут из обращения. Приведет ли это к росту цен?

Рийгикогу одобрил проект, устанавливающий правила округления при расчете наличными в магазинах, а со следующего года магазины больше не будут возвращать монеты номиналом 1 и 2 цента. Таким образом, снижается необходимость использования монет номиналом 1 и 2 цента, поскольку мелкие центы редко используются в магазинах, но воздействие их производства и обращения на окружающую среду велико.

С 2025 года при оплате наличными магазины будут математически округлять окончательную цену корзины покупок до ближайших 5 центов. Сумма покупки, оканчивающаяся на один, два, шесть или семь евроцентов, будет округлена в меньшую сторону, а сумма, оканчивающаяся на три, четыре, восемь или девять евроцентов, будет округлена в большую сторону. Таким образом, потребитель может выиграть или потерять 2 цента при транзакции с наличными.