ВИДЕО | Кая Каллас на пресс-конференции правительства: Давайте замечать и позитивные новости!(7)
В 12 часов в Доме Стенбока прошла пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр регионального развития Пирет Хартман и министр юстиции Мадис Тимпсон.
Кая Каллас начала выступление речью о безопасности и гибридных атаках РФ. Затем она предложила замечать позитив даже в трудные времена.
„Времена сложные, но мы видим позитивные знаки, которые показывают, что мы на правильном пути. Например, существует проблема падения рождаемости. Однако в апреле родилось на 127 детей больше, чем в апреле прошло года. Еще один позитивный момент - согласно результатам исследований, наша покупательская способность начала расти, средняя зарплата в течение года росла в 3 раза быстрее, чем цены. За последний месяц 2552 человека нашли новую работу. Позитивного много, давайте это замечать и говорить об этом“, призвала премьер-министр.
Каллас также упомянула работу акселератора НАТО в Эстонии, через который уже прошло девять предприятий двойного назначения, а также то, что Эстония получила обзор европейского документа, касающегося международных правил здоровья.
„Для Эстонии это означает, что в кризисной ситуации мы быстрее получим доступ к необходимым лекарствам и вакцинам“, - привела позитивные стороны этого евросоглашения премьер.
В заключение Каллас еще раз напомнила, что скоро нас ждут выборы в Европарламент, обратила внимание на то, что электронные выборы полностью защищены и призвала граждан Эстонии в них участвовать.
Маргус Цахкна упомянул о том, что на европейском уровне необходимо обсуждать такие темы как гибридные атаки со стороны РФ и „грузинский вопрос“.
„Мы также в ближайшее время утвердим позиции по июльскому саммиту НАТО. В ситуации с угрозой безопасности Эстония предлагает повысить вклад в НАТО, и вместо 2% от ВВП он мог бы стать 2,5%, потому что 2% в нынешней ситуации не соответствуют потребностям, и, будем честными, некоторые страны не выполняют и эту малость“, - отметил министр.
Пирет Хартман упомянула изменения к закону о подоходном налоге. По ее словам, благодаря изменениям, модель финансирования местных самоуправлений станет более справедливой.
„На прошлом неделе мы также обсуждали ситуацию с PRIA - как уменьшить бюрократию, быть гибче. Считаю эту тему серьезной, для нас важно, чтобы каждое предприятие могло эффективно работать, особенно, если оно ведет свою экономическую деятельность вдали от центров притяжения“, -- отметила министр регионального развития, также упомянув, что сейчас идут активные дискуссии о планируемых изменениях в Законе о защите животных.
Министр юстиции Мадис Тимпсон рассказал, что идет активная работа по изменению Закона о борьбе с коррупцией. „Нынешний закон действует с 2013 года, и он устарел. Жизнь изменилась, стоит отметить, что ситуация с этой сферой не катастрофическая, но никогда не поздно создать дополнительную правовую ясность“, - пояснил министр юстиции. Он отметил, что ограничения на действия должностных лиц - слишком абстрактные и дают широкое толкование, препятствую работе органов правосудия.
„Наша цель - сделать этот момент прозрачнее“. В качестве примера министр привел ситуацию с врачами, выписывающими лекарства своим знакомым.
Упомянул министр и рассмотрение проекта о нарушении санкций. „Мы хотим снизить нагрузку на Полицию безопасности и предполагаем, что нарушениями до 10 000 евро будут заниматься таможенные чиновники. Будет создана правовая возможность конфисковать товар на границе и не затягивать производство, чтобы работа выполнялась быстро и качественно.
Смотрите видео с пресс-конференции с синхронным переводом на русский язык!
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.