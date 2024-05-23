ВИДЕО | Кая Каллас на пресс-конференции правительства: Давайте замечать и позитивные новости!

Кая Каллас начала выступление речью о безопасности и гибридных атаках РФ. Затем она предложила замечать позитив даже в трудные времена.

„Времена сложные, но мы видим позитивные знаки, которые показывают, что мы на правильном пути. Например, существует проблема падения рождаемости. Однако в апреле родилось на 127 детей больше, чем в апреле прошло года. Еще один позитивный момент - согласно результатам исследований, наша покупательская способность начала расти, средняя зарплата в течение года росла в 3 раза быстрее, чем цены. За последний месяц 2552 человека нашли новую работу. Позитивного много, давайте это замечать и говорить об этом“, призвала премьер-министр.

Каллас также упомянула работу акселератора НАТО в Эстонии, через который уже прошло девять предприятий двойного назначения, а также то, что Эстония получила обзор европейского документа, касающегося международных правил здоровья.

„Для Эстонии это означает, что в кризисной ситуации мы быстрее получим доступ к необходимым лекарствам и вакцинам“, - привела позитивные стороны этого евросоглашения премьер.

В заключение Каллас еще раз напомнила, что скоро нас ждут выборы в Европарламент, обратила внимание на то, что электронные выборы полностью защищены и призвала граждан Эстонии в них участвовать.

Маргус Цахкна упомянул о том, что на европейском уровне необходимо обсуждать такие темы как гибридные атаки со стороны РФ и „грузинский вопрос“.

„Мы также в ближайшее время утвердим позиции по июльскому саммиту НАТО. В ситуации с угрозой безопасности Эстония предлагает повысить вклад в НАТО, и вместо 2% от ВВП он мог бы стать 2,5%, потому что 2% в нынешней ситуации не соответствуют потребностям, и, будем честными, некоторые страны не выполняют и эту малость“, - отметил министр.

Пирет Хартман упомянула изменения к закону о подоходном налоге. По ее словам, благодаря изменениям, модель финансирования местных самоуправлений станет более справедливой.