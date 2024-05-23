ВИДЕО И ФОТО | Спасательный департамент: угроза не миновала, на тушение пожара на свалке Уйкала потребуется несколько дней

Как сообщил советник Восточного спасательного центра Марек Мартинсон, руководящий работами по тушению пожара, ситуация на свалке Уйкала остается сложной. Уровень опасности пожара остается прежним, не хватает воды для тушения. „Сейчас отмечается низкий уровень воды в протекающих поблизости реках, нам потребуется время для того, чтобы проложить рукавные линии от магистрального пожарного рукава“, - пояснил он.

Как подчеркнул Мартинсон, для населения угроза не миновала. По его словам, дым от пожара относит к населенным пунктам, жителей Кукрузе и Кохтла-Ярве просят оставаться в помещениях. „Любой дым опасен для человека, но особенно дым от свалки, так как там могут находится опасные отходы“, - отметил Мартинсон.

По его словам, в тушении пожара участвуют более 60 спасателей, на помощь пришли спасательные команды Западного региона и добровольные спасатели. „Пожар взят под контроль, но сложно сказать, когда мы сможем полностью его потушить. Нам придется прокопать экскаватором и промыть всю территорию, а на это потребуется много времени“, - сказал Мартинсон, добавив, что работы по тушению продлятся, очевидно, еще несколько дней.

По словам Мартинсона, пока рано говорить о причинах возникновения пожара. Вчера, когда прибыли первые пожарные машины, огнем уже было охвачено 500 квадратных метров свалки Уйкала. Очаг возгорания находился на вершине самой высокой мусорной горы, в некоторых местах ее высота превышает 10 метров. Выяснением причин возникновения пожара занимаются специалисты Департамента окружающей среды и Спасательного департамента.

Как сказал Мартинсон, за прошедшие годы свалка Уйкала горела неоднократно. „Пожары начинались из-за соединения несовместимых химических веществ, из-за неисправности оборудования, - сказал он. - Такие вещи случаются на свалках“.