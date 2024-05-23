ВИДЕО | „Ваш министр, будьте добры, отвечайте“. Вопрос об участии в акции протеста Цахкна в Грузии покоробил Каю Каллас

Во время своего недавнего визита в Грузию министр иностранных дел Цахкна (Eesti 200) проигнорировал приказы местных властей и вышел на улицы вместе с местными протестующими, чтобы выступить против спорного закона об иностранных агентах. К нему присоединились министры иностранных дел Литвы и Исландии. Позже они также вместе поднялись на трибуну, получив бешеную поддержку присутствующих.