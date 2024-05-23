Новости Эстонии
23.05.2024, 11:30

ВИДЕО | „Ваш министр, будьте добры, отвечайте“. Вопрос об участии в акции протеста Цахкна в Грузии покоробил Каю Каллас

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На пресс-конференции в среду премьер-министр Кая Каллас не ответила прямо на вопрос, сделал ли министр иностранных дел Маргус Цахна что-то не так, когда присоединился к антиправительственным протестам в Грузии, вызвав тем самым гнев тамошних властей.

Во время своего недавнего визита в Грузию министр иностранных дел Цахкна (Eesti 200) проигнорировал приказы местных властей и вышел на улицы вместе с местными протестующими, чтобы выступить против спорного закона об иностранных агентах. К нему присоединились министры иностранных дел Литвы и Исландии. Позже они также вместе поднялись на трибуну, получив бешеную поддержку присутствующих.

Однако этот поступок не остался незамеченным грузинскими властями, которые выразили возмущение.

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