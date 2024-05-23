ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Жара набирает обороты, серьезных осадков не ожидается

Жара не отступает, ожидается до 30 градусов. С каждым днем природа все больше страдает от засухи, увеличивается пожароопасность. Кратковременный дождь возможен в пятницу, но, как пишет издание Maaleht, полной уверенности в том, что он пойдет, нет.