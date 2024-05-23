Новости Эстонии
23.05.2024, 10:10

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Жара набирает обороты, серьезных осадков не ожидается

 
Пляж Пирита. 03.07.2022
Пляж Пирита. 03.07.2022
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

Жара не отступает, ожидается до 30 градусов. С каждым днем природа все больше страдает от засухи, увеличивается пожароопасность. Кратковременный дождь возможен в пятницу, но, как пишет издание Maaleht, полной уверенности в том, что он пойдет, нет.

В четверг, 23 мая, область повышенного атмосферного давления смещается с Западной России на юг, район Балтийского моря окажется на ее периферии. Одновременно усилится влияние области низкого давления. Днем будет солнечно. Будет дуть умеренный ветер восточных направлений, порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем 21–27, на открытом побережье до 17 градусов.

В ночь на пятницу ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений будет дуть со скоростью 2-8, в начале ночи на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 10-15 градусов.

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