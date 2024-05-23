23.05.2024, 10:10
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Жара набирает обороты, серьезных осадков не ожидается
ФОТО: | Delfi Meedia
Жара не отступает, ожидается до 30 градусов. С каждым днем природа все больше страдает от засухи, увеличивается пожароопасность. Кратковременный дождь возможен в пятницу, но, как пишет издание Maaleht, полной уверенности в том, что он пойдет, нет.
В четверг, 23 мая, область повышенного атмосферного давления смещается с Западной России на юг, район Балтийского моря окажется на ее периферии. Одновременно усилится влияние области низкого давления. Днем будет солнечно. Будет дуть умеренный ветер восточных направлений, порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем 21–27, на открытом побережье до 17 градусов.
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