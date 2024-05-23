В Ласнамяэ на пешеходном переходе сбили 12-летнюю велосипедистку

Вчера в 07.51 произошло дорожное происшествие в Силламяэ у дома по улице Тервизе, 2. 63-летний мужчина, сдавая назад на легковом автомобиле Opel Vivaro, наехал на стоявшего позади автомобиля 68-летнего мужчину. Скорая помощь оказала помощь пешеходу на месте происшествия.

В 09.16 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по Пярнамяэ теэ, 53. 29-летний мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля BMW 320D, наехал на остановившийся впереди мотоцикл CFMOTO 650MT, которым управлял 47-летний мужчина. Мотоциклиста доставили в больницу.

В 10.11 произошло дорожное происшествие в Вильянди у дома по улице Таллинна, 41. Водитель, личность которого не установлена, наехал на легковом автомобиле Škoda Octavia на 25-летнего мужчину. Скорая помощь оказала помощь пешеходу на месте происшествия.

В 18.19 произошло дорожное происшествие в Выру на круговом перекрестке около дома по улице Юри, 83-а. 63-летняя женщина, находясь за рулем легкового автомобиля Kia Rio, наехала на 49-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пешехода доставили в больницу.

В 20.08 произошло дорожное происшествие в Таллинне рядом со зданием по Мустакиви, 15. 49-летняя женщина, поворачивая налево на легковом автомобиле Volvo V50, наехала на 12-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу. Велосипедистку доставили в больницу.

В 23.45 произошло дорожное происшествие в Харьюмаа в волости Раэ, на 9-м километре Таллиннской окружной дороги. 45-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем Fiat Doblo, наехала на выбежавшего на дорогу лося. Водителя и пассажаира, 15-летнего мальчика, доставили в больницу.

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