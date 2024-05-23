ФОТО | В Ида-Вирумаа загорелась свалка Уйкала

Вчера в 19:21 сообщили о пожаре в Ида-Вирумаа, загорелась свалка Уйкала в деревне Кукрузе волости Тойла. Из-за сильного ветра пожар быстро усилился и охватил значительную территорию. По сообщению ERR, около 23 часов руководитель работ по тушению Марек Мартинсон сказал, что огнем охвачено примерно 10 000 - 11 000 квадратных метров территории свалки.

Спасатели отреагировали большими силами, на место прибыли семь основных пожарных машин, три машины с баком, а также три команды добровольных спасателей. Пожар тушили на протяжении всей ночи, сегодня работы продолжатся.

Из-за значительного загрязнения воздуха поздно вечером было передано SMS- сообщение об опасности EE-ALARM, людей попросили закрыть окна, двери, вентиляцию, не выходить на улицу.

Сегодня в 6:40 было разослано сообщение, что значительная опасность загрязнения воздуха миновала, находиться на улице безопасно. Тем не менее Спасательный департамент просит местных жителей следить за сообщениями, передаваемыми официальными каналами информации. В случае, если направление ветра изменится, опасность загрязнения воздуха усилится. Спасательный департамент немедленно сообщит, если ситуация изменится.

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