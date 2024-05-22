Бывший вице-мэр Таллинна Андрей Канте проиграл в суде Министерству образования

Андрей Канте, который был вице-мэром Таллинна с 2023 по 2024 год, а до этого работал директором двух школ в Ласнамяэ, также должен будет в полном размере выплатить все судебные издержки, сообщается на сайте Госсуда.

25 июля 2022 года Канте подал иск против Эстонской Республики (через Министерство образования и науки) в Харьюский уездный суд об опровержении неверных фактических утверждений и потребовал возместить материальный и нематериальный ущерб.

Согласно исковому заявлению, 17 марта 2022 года Министерство образования и науки направило Ласнамяэской русской гимназии письмо, которое содержало связанные с российской агрессией в Украине ложные утверждения, задевающие честь и достоинство директора гимназии Андрея Канте.

Министерство образования и науки возразило, что не выступало с перечисленными Канте утверждениями и что они даже не содержались в такой форме в поступившем в министерство и перенаправленном в школу письме.

После решений двух судов низшей инстанции и Министерство образования, и Канте решили подать кассационную жалобу в Госсуд на решение окружного суда. Госсуд постановил отменить решения как уездного, так и окружного судов, а также в полном объеме не удовлетворить иск Канте.

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