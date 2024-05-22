Цахкна о сокращении бюджета: сейчас мы еще дальше от соглашения, чем две недели назад

Цахкна уверен, что на завтрашнем заседании правительство не утвердит план сокращений. „Меня спрашивают, согласует ли правительство завтра дополнительный бюджет в 175 миллионов. Я отвечаю, что это маловероятно, так как в последние две недели постоянно появляются сферы, которые „урезать нельзя“. На сегодняшний день мы еще дальше от соглашения, чем две недели назад“, - написал Цахкна в соцсетях.

По словам Цахкна, Eesti 200 хочет, чтобы все партнеры по коалиции внесли свой вклад в сокращение расходов. „Министры Eesti 200 готовы внести свою долю в сокращение бюджета, но в результате политики исключения вклад образования, исследований, мер по стимулированию экономики и министерства иностранных дел в сокращение уже составляет половину от общей необходимой суммы, что неприемлемо по сути“, - считает Цахкна.

По словам Цахкна, за две недели общая цель, наоборот, удалилась, а кабинет министров якобы не обсуждал предложения министра экономики по стимулированию экономики.

„Правящая коалиция должна договориться о том, чтобы необходимые сокращения были проведены таким образом, чтобы все партии в коалиции внесли равный вклад. Нам также необходимо немедленно договориться о проценте сокращения на следующий год, который, по мнению Eesti 200, может составить 5%, исключая инвестиции в оборону“, - заключил Цахкна.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.