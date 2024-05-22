22.05.2024, 21:45
ВИДЕО | Вырклаэв раскрывает карты: министерства ждут масштабные сокращения. За одним большим исключением(1)
Ляэнеметс: соцдемы с этим не согласны
Коалиция уже несколько недель обсуждает, где найти источники финансирования отрицательного дополнительного бюджета в 175 миллионов евро. Март Вырклаэв говорит, что миллионные сокращения предстоят во всех министерствах, кроме Минобороны. Лаури Ляэнеметс с этим не согласен. По его мнению, нетронутой нужно оставить безопасность в целом, включая МВД.
В течение нескольких недель так называемая сводная таблица, подготовленная Министерством финансов во главе с Мартом Вырклаэвом (Партия реформ), неоднократно „настраивалась“. Были найдены различные компромиссы, но безболезненных решений не существует. Насколько известно Delfi, финальный документ на данный момент готов. Вопрос в том, устраивает ли нынешнее видение Вырклаэва партнеров по коалиции.
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