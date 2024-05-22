ВИДЕО | Вырклаэв раскрывает карты: министерства ждут масштабные сокращения. За одним большим исключением

В течение нескольких недель так называемая сводная таблица, подготовленная Министерством финансов во главе с Мартом Вырклаэвом (Партия реформ), неоднократно „настраивалась“. Были найдены различные компромиссы, но безболезненных решений не существует. Насколько известно Delfi, финальный документ на данный момент готов. Вопрос в том, устраивает ли нынешнее видение Вырклаэва партнеров по коалиции.

Delfi поговорила с Вырклаэвом на юбилейной конференции Бюро по контролю за отмыванием денег. „Ни одному министерству не легко сокращать расходы“, - сказал он, но добавил, что делать нечего - доходы не догонят расходы. В случае министерств общее сокращение может составить около 50 миллионов евро. Вырклаэв добавил, что сумма будет распределена поровну между учреждениями. За одним большим исключением - финансы Министерства обороны останутся нетронутыми. „На оборонных расходах невозможно сэкономить“, - подчеркнул Вырклаэв и отметил, что необходимо закупить необходимые боеприпасы и военную технику.