В столичном районе Мустамяэ без электричества остались около 5000 домохозяйств
Сегодня вечером в Мустамяэ без электричества остались почти 5000 домохозяйств.
Представитель Elektrilevi Кристи Рейланд сообщила Delfi в 18:35, что вскоре после шести вечера в Мустамяэ вышли из строя два фидера среднего напряжения, в результате чего без электричества остались почти 5000 потребителей.
По ее словам, бригада электриков сразу выехала на место происшествия. „При этом мы немедленно предпримем попытки по восстановлению электроснабжения“, - подтвердила представитель Elektrilevi.
По его словам, работы могут занять максимум три часа. „Но я не верю, что это продлится так долго, и первые на очереди потребители получат электричество достаточно скоро“.
И действительно - электроснабжение удалось восстановить уже к 19.30.
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