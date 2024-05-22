В столичном районе Мустамяэ без электричества остались около 5000 домохозяйств

Представитель Elektrilevi Кристи Рейланд сообщила Delfi в 18:35, что вскоре после шести вечера в Мустамяэ вышли из строя два фидера среднего напряжения, в результате чего без электричества остались почти 5000 потребителей.

По ее словам, бригада электриков сразу выехала на место происшествия. „При этом мы немедленно предпримем попытки по восстановлению электроснабжения“, - подтвердила представитель Elektrilevi.

По его словам, работы могут занять максимум три часа. „Но я не верю, что это продлится так долго, и первые на очереди потребители получат электричество достаточно скоро“.

И действительно - электроснабжение удалось восстановить уже к 19.30.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.