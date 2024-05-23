Центристская партия: по оценке Языкового департамента, реклама партии не нарушает закон

Кандидат на евровыборах от партии Isamaa Ахти Калликорм обвинил евродепутата от Центристской партии Яну Тоом в том, что ее предвыборная реклама на таллиннской улице Лаагна теэ нарушает Закон о языке и разжигает рознь.

Заместитель председателя Центристской партии и депутат Европарламента Яна Тоом обратилась за оценкой в Языковой департамент. Глава Языкового департамента после анализа пояснил, что данная реклама не нарушает требования статьи 16 Закона о языке.

Яна Тоом напоминает, что и на прежних выборах конкуренты ставили под сомнение перевод слогана Центристской партии. „Мы всегда спрашивали совета Языкового департамента и руководствовались его позицией. Выяви Языковой департамент нарушение, мы бы внесли исправления в соответствии с требованиями департамента“, – подчеркивает Яна Тоом.

По словам Яны Тоом, жалобу кандидата от Isamaa можно объяснить кампанией перед евровыборами. „Все кандидаты знают, как сложно в предвыборный период попасть в новости. Нападки на конкурента и обвинения в нарушении закона – один из способов попытаться привлечь к себе внимание“, – сказала Яна Тоом.

Закон о языке не требует перевода рекламных текстов слово в слово. „Языковой департамент в своем ответе объяснил: эстоноязычный текст „Selg sirgu, Eesti!“ возможно перевести на русский по-разному. Исходить можно из прямого или переносного значения текста. Для политических слоганов разрешаются более широкие и разнообразные толкования“, – поясняет Яна Тоом позицию Языкового департамента.