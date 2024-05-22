Игорь Калакаускас: после реформы все учителя русских школ станут преподавателями эстонского

„Переговоры начались, уже хорошо. Однако я не верю, что переговорщикам удастся учесть хотя бы половину нюансов работы учителя и достичь впечатляющих результатов. Поговорят и согласятся. Для того чтобы изменить систему образования кардинально, у государства ресурса не найдется. Пока все очень пунктирно“, – сказал учитель истории Таллиннской Тынисмяэской реальной школы Игорь Калакаускас в веб-передаче ERR „Прямой эфир из Дома новостей“.

Учителя не хотят большую зарплату, они хотят оплаты своего труда

„Мне не нравится, когда говорят, что учителя хотят большую зарплату. Учителя хотят оплаты своего труда. Чтобы при определении заработной платы учитывалось всё – то, что нас принуждают делать, что мы делаем по своей инициативе и сверх нормы, – сказал Калакаускас. – Не верю в то, что министерству удастся договориться с представителями профсоюза работников образования. Мы же видим, что экономически ситуация в стране не очень хорошая. И, как я понял из слов министра, денег нет“.

Говоря о намерении ввести 4-ступенчатую карьерную модель и соответствующие зарплаты, Игорь Калакаускас отметил, что она могла бы мотивировать учителей оставаться в профессии, но тут важен коэффициент.

Из-за языковых требований у учителей упаднические настроения

„Я за всех сказать не могу, но все учителя русскоязычных школ, с кем бы я ни разговаривал, – на низком старте. Они понимают, что справиться с этой задачей им вряд ли удастся. Я смог бы сдать экзамен по языку на С1, но не могу представить, как буду вести урок обществоведения и истории для русских детей на эстонском языке. Я не понимаю свою миссию. Получается, что по умолчанию все учителя русских школ становятся преподавателями эстонского языка, потому что главная задача – обучение на эстонском языке“, – сказал Калакаускас.

Читайте интервью полностью на Rus.ERR.ee.

Еще больше информации про переход на эстоноязычное образование читайте ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.