Таллиннская коалиция вложит немалые средства в уборку снега. Собственники недвижимости не избавятся от снежной повинности

Пяртель-Пеэтер Пере, напомнив о том, что мэр Таллинна Евгений Осиновский говорил о том, что что городским властям следует сократить численность персонала, заверил, что сокращения не затронут сферу снегоуборки. С 1 сентября в Департаменте окружающей среды и коммунального хозяйства появятся 23 новые должности, закупят восемь снегоуборочных машин. В зимнее время основные обязанности работников будут связаны с уборкой снега, в остальное время с благоустройством.