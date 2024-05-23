Новости Эстонии
23.05.2024, 14:35

Таллиннская коалиция вложит немалые средства в уборку снега. Собственники недвижимости не избавятся от снежной повинности

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Таллинн, как сказал вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ), выделит на уборку снега 2,1 миллиона евро. Появятся новая техника и рабочие места. Но город не станет чистить от снега все тротуары, по крайней мере, на первых порах, пишет эстонский портал Delfi.

Пяртель-Пеэтер Пере, напомнив о том, что мэр Таллинна Евгений Осиновский говорил о том, что что городским властям следует сократить численность персонала, заверил, что сокращения не затронут сферу снегоуборки. С 1 сентября в Департаменте окружающей среды и коммунального хозяйства появятся 23 новые должности, закупят восемь снегоуборочных машин. В зимнее время основные обязанности работников будут связаны с уборкой снега, в остальное время с благоустройством.

По словам Пере, в Таллинне около трех миллионов квадратных метров тротуаров, обслуживаются два миллиона квадратных метров. К следующей зиме город планирует взять на себя обслуживание еще 250 000 квадратных метров тротуаров.

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