Скандал вокруг мужа Каи Каллас: у Stark Logistic возник большой долг по налогам

Летом прошлого года разразился скандал, когда стало известно, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая супругу премьер-министра Каи Каллас Арво Халлику, занималась грузовые перевозками в Россию, несмотря на военную агрессию последней. Фирма Халлика помогала эстонской компании Metaprint, которая продолжала работать в России во время войны. К настоящему моменту Халлик с предприятием не связан.

Хотя Stark Logistics уже давно прекратила поездки в Россию, она продолжает работать на других маршрутах. Как бы то ни было, с 11 мая у предприятия образовалась налоговая задолженность в размере 119 428 евро. По данным Teatmik.ee, большую часть этой суммы составляет налог с оборота (78 000), за ним следует социальный налог (40 000) и подоходный (121 евро).

По данным за первый квартал 2024 года, в компании работает 111 человек. Подлежащий налогообложению оборот составляет 3,6 млн евро. Компания уплатила государственных налогов на 354 000 евро, а также налогов на рабочую силу на 266 000 евро.

Член правления компании Кристьян Крааг сообщил Ärileht, что они планируют ликвидировать задолженность как можно быстрее. Он пояснил, что в сегодняшней экономической ситуации сектор логистики также пострадал от роста цен на сырье, что, однако, не отразилось на стоимости транспортных перевозок. Не способствует ситуации и банкротство различных партнеров, это также нарушает повседневную работу.

Все новости о скандале вокруг деятельности компании Stark Logistics и мужа премьер-министра Каи Каллас Арво Халлика читайте ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.