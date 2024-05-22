Новости Эстонии
22.05.2024, 15:10

ВИДЕО | Учителя, не владеющие эстонским языком на должном уровне, лишатся работы? Столичные власти ждут указаний министерства

 

В соответствии со вступающим в силу требованием, учителя, преподающие свой предмет не на эстонском языке, должны сдать языковой экзамен на уровень В2. Возможно, им предоставят отсрочку. В коалиции Таллинна к этому относятся неоднозначно.

Как сказал мэр Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия), в Таллинне насчитывается около 350 учителей, которые очевидно, не смогут сдать экзамен.

На состоявшейся во вторник пресс-конференции мэрии Осиновский пояснил, что требование, о котором идет речь, не связано с переходом на образование на эстонском языке. Требование установили давно, теперь же его станут применять.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии