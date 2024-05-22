22.05.2024, 15:10
ВИДЕО | Учителя, не владеющие эстонским языком на должном уровне, лишатся работы? Столичные власти ждут указаний министерства
В соответствии со вступающим в силу требованием, учителя, преподающие свой предмет не на эстонском языке, должны сдать языковой экзамен на уровень В2. Возможно, им предоставят отсрочку. В коалиции Таллинна к этому относятся неоднозначно.
Как сказал мэр Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия), в Таллинне насчитывается около 350 учителей, которые очевидно, не смогут сдать экзамен.
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