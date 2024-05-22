ВИДЕО | Учителя, не владеющие эстонским языком на должном уровне, лишатся работы? Столичные власти ждут указаний министерства

Как сказал мэр Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия), в Таллинне насчитывается около 350 учителей, которые очевидно, не смогут сдать экзамен.

На состоявшейся во вторник пресс-конференции мэрии Осиновский пояснил, что требование, о котором идет речь, не связано с переходом на образование на эстонском языке. Требование установили давно, теперь же его станут применять.