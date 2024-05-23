ЧП и криминал
23.05.2024, 09:30

Прокурор требует для Репинского четыре года условно. Защита проиллюстрировала обвинение мемом

 (9)
Мартину Репискому (справа) грозит четыре года условно. Слева - его адвокат Кристьян Тууль
Мартину Репискому (справа) грозит четыре года условно. Слева - его адвокат Кристьян Тууль
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В деле экс-политика Мартина Репинского суд впервые оценит, является ли увольнение чиновника с так называемым „золотым парашютом“ преступлением или нет.

Прокурор Алан Рюйтель обвиняет бывшего политика Мартина Репинского в трех преступлениях. Самым серьезным из них является злоупотребление доверием, в связи с которым Репинский на посту волостного старейшины Йыхви уволил трех опытных чиновников с так называемым „золотым парашютом“, то есть компенсацией в размере шестимесячной зарплаты.

Рюйтель отметил, что такой образ действий - часть обычной практики Николая Осипенко, тогдашнего партнера Центристской партии по коалиции, бизнесмена из Ида-Вирумаа. А именно, у Осипенко принято назначать своих людей чиновниками, которые будут представлять во власти его бизнес-интересы. Таким образом, Репинский получил от Осипенко указание избавиться от чиновников, имена троих из которых попали в итоге в судебные документы.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (9)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии