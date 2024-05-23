Прокурор требует для Репинского четыре года условно. Защита проиллюстрировала обвинение мемом

Прокурор Алан Рюйтель обвиняет бывшего политика Мартина Репинского в трех преступлениях. Самым серьезным из них является злоупотребление доверием, в связи с которым Репинский на посту волостного старейшины Йыхви уволил трех опытных чиновников с так называемым „золотым парашютом“, то есть компенсацией в размере шестимесячной зарплаты.

Рюйтель отметил, что такой образ действий - часть обычной практики Николая Осипенко, тогдашнего партнера Центристской партии по коалиции, бизнесмена из Ида-Вирумаа. А именно, у Осипенко принято назначать своих людей чиновниками, которые будут представлять во власти его бизнес-интересы. Таким образом, Репинский получил от Осипенко указание избавиться от чиновников, имена троих из которых попали в итоге в судебные документы.