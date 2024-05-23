23.05.2024, 09:30
Прокурор требует для Репинского четыре года условно. Защита проиллюстрировала обвинение мемом(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
В деле экс-политика Мартина Репинского суд впервые оценит, является ли увольнение чиновника с так называемым „золотым парашютом“ преступлением или нет.
Прокурор Алан Рюйтель обвиняет бывшего политика Мартина Репинского в трех преступлениях. Самым серьезным из них является злоупотребление доверием, в связи с которым Репинский на посту волостного старейшины Йыхви уволил трех опытных чиновников с так называемым „золотым парашютом“, то есть компенсацией в размере шестимесячной зарплаты.
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