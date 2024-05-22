ФОТО | Вирумаа охвачен лесными пожарами: не успевают потушить один, как начинается следующий

Погода продолжает оставаться крайне засушливой, и синоптики прогнозируют, что опасность пожара в ближайшем будущем будет возрастать с каждым днем. Только за май вспыхнуло уже более 80 лесных и ландшафтных пожаров, на тушение самых крупных из них могут уйти дни, пишет Maaleht.