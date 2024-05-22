22.05.2024, 13:35
ФОТО | Вирумаа охвачен лесными пожарами: не успевают потушить один, как начинается следующий
ФОТО: Päästeamet
Погода продолжает оставаться крайне засушливой, и синоптики прогнозируют, что опасность пожара в ближайшем будущем будет возрастать с каждым днем. Только за май вспыхнуло уже более 80 лесных и ландшафтных пожаров, на тушение самых крупных из них могут уйти дни, пишет Maaleht.
18 мая в деревне Кукрузе Тойлаской волости заметили столб дыма. На момент прибытия спасателей лес и торфяная почва горели весьма масштабно, огонь распространился на 5 гектаров. Активные работы по тушению были закончены в воскресенье, спасательная команда всю ночь дежурила на месте всю ночь.
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