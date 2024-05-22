ЧП и криминал
22.05.2024, 13:35

ФОТО | Вирумаа охвачен лесными пожарами: не успевают потушить один, как начинается следующий

 
Пожар в Ору
Пожар в Ору
ФОТО: Päästeamet

Погода продолжает оставаться крайне засушливой, и синоптики прогнозируют, что опасность пожара в ближайшем будущем будет возрастать с каждым днем. Только за май вспыхнуло уже более 80 лесных и ландшафтных пожаров, на тушение самых крупных из них могут уйти дни, пишет Maaleht.

18 мая в деревне Кукрузе Тойлаской волости заметили столб дыма. На момент прибытия спасателей лес и торфяная почва горели весьма масштабно, огонь распространился на 5 гектаров. Активные работы по тушению были закончены в воскресенье, спасательная команда всю ночь дежурила на месте всю ночь.

Утром в понедельник работы по тушению продолжились, а площадь возгорания сократилась до двух гектаров. Теперь Спасательный департамент сообщил, что далее на территории будут проводиться дополнительные работы по тушению (поиск очагов пожара и сбор шлангов).

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