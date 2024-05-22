Госконтроль: помощь людям с особыми потребностями не должна зависеть от того, насколько хорошо местные органы власти соблюдают закон
Многие органы местного самоуправления сталкиваются с ситуациями, когда они не могут обеспечить необходимую помощь людям с особыми потребностями, констатирует Госконтроль в опубликованном сегодня аудиторском отчете. Кроме того, некоторые местные органы власти при взимании платы за социальные услуги не учитывают материальное положение человека, хотя закон этого требует. В настоящее время многие города и волости ставят людей с особыми потребностями в ситуацию, когда им приходится доказывать, что они не в состоянии оплатить услугу. Помощь людям с особыми потребностями не должна зависеть от того, насколько хорошо местные органы власти соблюдают закон.
Хотя большинство органов местного самоуправления оценивают потребности таких людей в помощи в более широком плане и стараются найти для них необходимую помощь, более половины муниципалитетов, которые вошли в выборку, признались, что у них были ситуации, когда они не предоставляли человеку необходимый объем социальной помощи, потому что потребность в такой помощи превышала возможности местного органа власти. Это, например, ситуации, когда человек нуждается в услуге в нерабочее время или за пределами муниципалитета. „Такая практика противоречит Закону о социальном обеспечении“, - отметила главный контролер Инес Метсалу-Нурминен.
Госконтроль сформировал выборку из 20 городов и волостей для анализа положений о предоставлении социальной помощи и изучил шесть из 13 предоставляемых органами местного самоуправления услуг, в которых предположительно больше всего нуждаются люди с особыми потребностями. Это услуги на дому, общие услуги по уходу, оказываемые вне дома, услуга опорного лица, попечительство над совершеннолетним лицом, услуги личного помощника и услуга социального транспорта.
Госконтроль считает, что получение помощи не должно зависеть только от того, насколько хорошо орган власти по месту жительства человека знает и соблюдает закон. Положения многих органов местного самоуправления не учитывают при начислении платы за социальные услуги материальной ситуации человека, а это должно быть частью комплексной оценки потребности в помощи. Госконтроль подчеркивает, что оценка материального положения не может основываться только на доходах, следует также учитывать расходы и обязательства.
Это означает, что местный орган власти ставит человека с особыми потребностями в ситуацию, когда он после назначения ему платы должен снова обратиться в орган местного самоуправления и признать в заявлении, что не в состоянии ее оплатить. „Это делает путь людей с особыми потребностями к получению помощи необоснованно долгим и унижает их достоинство“, - заявила главный аудитор Инес Метсалу-Нурминен.
Госконтроль установил, что в большинстве органов местного самоуправления нет методических материалов по оценке размера платы за социальные услуги, которая взимается с людей с особыми потребностями. Департамент социального страхования предоставил органам местной власти инструмент для определения потребности в помощи, но он не содержит рекомендаций по расчету размера платы за услугу.
Кроме того, Госконтроль установил, что положения ряда проверенных органов местного самоуправления все еще противоречат Закону о социальном обеспечении, поскольку в них условием получения услуги является инвалидность, установленная Департаментом социального страхования. Такие ограничения лишают людей с особыми потребностями доступа к необходимым услугам, поскольку по закону доступ к услугам обусловлен потребностью помощи, независимо от того, установил ли Департамент социального страхования инвалидность.
Из 20 проверенных органов местного самоуправления постановления, противоречащие закону и ставящие получение услуги в зависимость от наличия инвалидности, установленной Департаментом социального страхования, были приняты в семи муниципалитетах, т. е. почти в каждом третьем из проверенных.
Госконтроль обнаружил, что в ряде подготовленных Департаментом социального страхования инструкций для органов местного самоуправления присутствуют ошибочные формулировки. Из этих рекомендаций следует, что данные услуги социальной помощи предназначены в первую очередь для людей с инвалидностью, установленной Департаментом социального страхования. Этим можно объяснить, почему ряд нормативных актов органов местного самоуправления противоречит закону.
Хотя в Департаменте социального страхования существует консультативная служба для органов местного самоуправления, департамент официально не выполняет функций консультанта муниципалитетов по вопросам социального обеспечения взрослых. При этом ожидания Министерства социальных дел в отношении предоставляемых органам местного самоуправления консультационных услуг Департамента социального страхования неясны, поскольку это подразделение департамента действует на временной основе, а его финансирование осуществляется на основе проектов.
По мнению Госконтроля, Министерству социальных дел следует более точно определить задачи Департамента социального страхования по отношению к органам местного самоуправления, чтобы департамент мог помочь им привести свои правила в соответствие с законом, как в части условий получения услуги, так и в части определения размера взимаемой платы.
Госконтроль рекомендует органам местного самоуправления привести свои нормативные акты в соответствие с Законом о социальном обеспечении, чтобы при определении размера платы за социальные услуги учитывалось материальное положение человека и его семьи и чтобы получение социальных услуг, организованных муниципалитетами, не зависело от установленной Департаментом социального страхования инвалидности.
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