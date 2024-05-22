Госконтроль: помощь людям с особыми потребностями не должна зависеть от того, насколько хорошо местные органы власти соблюдают закон

Хотя большинство органов местного самоуправления оценивают потребности таких людей в помощи в более широком плане и стараются найти для них необходимую помощь, более половины муниципалитетов, которые вошли в выборку, признались, что у них были ситуации, когда они не предоставляли человеку необходимый объем социальной помощи, потому что потребность в такой помощи превышала возможности местного органа власти. Это, например, ситуации, когда человек нуждается в услуге в нерабочее время или за пределами муниципалитета. „Такая практика противоречит Закону о социальном обеспечении“, - отметила главный контролер Инес Метсалу-Нурминен.

Госконтроль сформировал выборку из 20 городов и волостей для анализа положений о предоставлении социальной помощи и изучил шесть из 13 предоставляемых органами местного самоуправления услуг, в которых предположительно больше всего нуждаются люди с особыми потребностями. Это услуги на дому, общие услуги по уходу, оказываемые вне дома, услуга опорного лица, попечительство над совершеннолетним лицом, услуги личного помощника и услуга социального транспорта.

Госконтроль считает, что получение помощи не должно зависеть только от того, насколько хорошо орган власти по месту жительства человека знает и соблюдает закон. Положения многих органов местного самоуправления не учитывают при начислении платы за социальные услуги материальной ситуации человека, а это должно быть частью комплексной оценки потребности в помощи. Госконтроль подчеркивает, что оценка материального положения не может основываться только на доходах, следует также учитывать расходы и обязательства.