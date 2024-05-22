Новости Эстонии
22.05.2024, 11:16

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Эстонию накроет тепловая волна! Температура воздуха повысится до 25 градусов

 
В жару растения засыхают.
В жару растения засыхают.
ФОТО: Bianca Mikovitš | Delfi Meedia

Если сегодня рано утром в некоторых местах термометр показывал всего +1°C, а на поверхности был даже ниже нуля, то днем ожидается до 25 градусов тепла, сообщает издание Maaleht.

В среду, 22 мая, область повышенного атмосферного давления установится над cеверо-западом России, дойдя до Балтийского моря. Под влиянием оказывающей с юга давление области низкого давления окрепнет ветер восточных направлений, его скорость порывами будет доходить до 14 м/с. Днем воздух прогреется до 19-25 градусов, на открытом побережье до 16 градусов.

В ночь со среды на четверг сохранится ясная погода. Восточный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-9, на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха 9-14 градусов.

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