ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (819-й день) | Пентагон: РФ могла вывести на орбиту космическое оружие

„Сегодня я могу объявить, что у нас есть доказательства сотрудничества России и Китая в области разработки боевой техники для использования в Украине“, — цитирует Шаппса издание Independent. Агентство Reuters передает эти же слова Шаппса на конференции так: „летальная помощь уже поступает или будет поступать из Китая в Россию“.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Китай, вероятно, предоставляет России летальное вооружение, которое может быть использовано в войне против Украины.

В Минобороны Великобритании заявили, что Китай начал или готовится начать поставлять России летальное оружие

По данным администрации ЗАЭС, в последние два дня нескольким атакам беспилотников также подверглись жилые и социальные объекты города Энергодар, расположенного рядом со станцией.

На территории транспортного цеха Запорожской АЭС зафиксировано попадание украинского дрона-камикадзе, сообщила назначенная Россией администрация станции. Утверждается, что пострадавших и критических разрушений нет.

По его словам, Россия развернула это „новое противокосмическое оружие“ на той же орбите, где находится правительственный спутник США. „Таким образом, оценки также указывают на характеристики, напоминающие ранее развернутые противокосмические полезные нагрузки в 2019 и 2022 годах“, - заключил представитель Пентагона. Райдер не стал комментировать, знали ли США о запуске заранее.

„16 мая Россия запустила спутник на низкую околоземную орбиту, который, по нашей оценке, скорее всего, является противокосмическим оружием, предположительно способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите“, - сказал Райдер.

Министерство обороны США предполагает, что Россия вывела на околоземную орбиту противоспутниковый космический военный аппарат. Об этом во вторник, 21 мая, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По словам Вячеслава Гладкова, беспилотник атаковал поезд, следовавший без пассажиров, на участке железной дороги Белгород-Наумовка. Пострадавших нет. В результате атаки повреждены железнодорожные пути и контактная сеть. Движение всех пригородных поездов от станции Толоконное до станции Наумовка приостановлено до устранения технических неисправностей, сообщил Гладков, а также уточнил об уничтожении украинского беспилотника над Навлинским районом.

Еще два человека, включая ребенка, получили ранения. Также в результате обстрела поврежден подземный газопровод низкого давления. От газа отключены 126 абонентов частного сектора.

В селе Рог Покровской общины Донецкой области два человека погибли при обстреле, сообщили в областной администрации.

МИД Литвы назвал „преднамеренной, целенаправленной провокацией с целью запугать соседние страны и их общества“ планы России по расширению территориальных вод в Балтийском море рядом с государственной границей с Литвы и Финляндии.

Минобороны предложило уточнить российскую границу в Балтийском море. В МИД Литвы назвали это „провокацией с целью запугать соседние страны“

Накануне вечером Генштаб ВСУ сообщал, что украинские военные отражают в районе Клещеевки штурм, который ведут российские войска. Заявление Минобороны России о захвате Клещеевки в украинском командовании пока не комментировали.

О взятии Клещеевки за день до этого также сообщали российские „военкоры“. Бои за Клещеевку шли с лета 2023 года, когда большая часть села была оставлена российскими войсками, а сам населенный пункт оказался в „серой зоне“, писал телеграм-канал „Рыбарь“.

Других подробностей о поставках или данных разведки министр не привел, но отметил сближение России и Китая, заявив, что объем торговли между странами вырос на 64% — и это, по его мнению, „показывает, что речь идет о намного более тесных отношениях [между Москвой и Пекином]“.

В Сумской области после удара российских войск по энергетическому объекту жители остались без электричества

Российские войска нанесли авиаудар по энергетическим объектам городов Шостка и Конотоп в Сумской области, заявили в областной администрации. В результате удара несколько населенных пунктов, в том числе, город Сумы, остались без электричества.

Линия электропередач также повреждена в результате обстрела в Никопольском районе Днепропетровской области, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, ночью над областью были сбиты три беспилотника, пострадавших в результате атаки нет.

Всего российские войска запустили по территории Украины 24 беспилотника типа „Шахед-131/136“. Все 24 дрона были сбиты, сообщил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук. Беспилотники, по его словам, были уничтожены в пределах Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской и Одесской областей.

Минобороны России отчиталось о трех беспилотниках и шести реактивных снарядах, сбитых над Белгородской областью

В течение ночи российские силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью и один — над Калужской областью, заявили в Минобороны России. О последствиях атак не сообщается.

Кроме того, около семи утра в Белгородской области были уничтожены шесть снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня „Град“, утверждают в ведомстве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков накануне вечером сообщил, что система ПВО сработала над городом Старый Оскол, где был сбит один беспилотник. В результате падения его осколков повреждены фасады двух частных жилых домовладений и один автомобиль, пострадавших нет.

В Калужской области дрон был уничтожен над Дзержинским районом, пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона Владислав Шапша, пишет „Медуза“.

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что нужно разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по РФ