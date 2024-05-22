Norstat: в рейтинге EKRE наметилась тенденция к снижению

Согласно последним результатам опросов социологической службы Norstat, 27,7% респондентов поддерживают Isamaа, 18,7% - Партию реформ и 16,5% - Консервативную народную партию (EKRE).

За тройкой лидеров следуют соцдемы (14,1%), Центристская партия (11,3%) и Eesti 200 (5,6%).

Наиболее существенно - на 1,2 процентного пункта - за неделю снизилась поддержка EKRE, которая две недели назад утратила второе место в рейтинге популярности партий, и за три недели общее снижение ее рейтинга составило 2,3 процентного пункта.

Рейтинг Isamaa за неделю не изменился, а реформистов - снизился на 0,2 процентного пункта. Популярность соцдемов не изменилась, а центристов - выросла на 0,3 процентного пункта.

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