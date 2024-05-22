Лось заблудился в городе. Спасатели настигли его в Кристийне

Пресс-секретарь Спасательного департамента сказал Delfi, что сначала лося заметили в Мустамяэ, недалеко от торгового центра Mustika. Однако после 7 часов поступило сообщение, что лось передвигается по району Кристийне.

В 8:45 в Спасательном департаменте сообщили, что животное спряталось под яблоней во дворе частного дома на улице Котка. „За ним следят спасатели, департамент окружающей среды тоже в курсе. Ожидается прибытие егерской службы“

Животное, скорее всего, усыпят, чтобы вернуть в естественную среду обитания.

Лось в городе - не редкое явление. Например, сегодня утром в Пирита было замечено целых два животных. Фото смотрите ЗДЕСЬ.

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