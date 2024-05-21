Новости Эстонии
21.05.2024, 19:36

ФОТО | Невероятно! В Валгамаа выпал двухсантиметровый град

 

„Вечером 19.05.2024, около 19:22 (+-5 мин), в деревне Тагула в Валгамаа выпал град диаметром около 2 см. Повреждены и растения, и теплицы“, - сообщил в социальных сетях синоптик Кайро Кийтсак.

Воскресные ливни и град обрушились на южную Эстонию, тогда как на севере Эстонии погода была сухой и солнечной. Однако, судя по сообщению Кийтсака, в Тагула в Валгаском уезде в виде осадков выпал большой и плотный град:

Но крупный град выпал и в других местах. Один из подписчиков Кийтсака опубликовал это фото из Йыгевамаа:

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии