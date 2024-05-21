ФОТО | Невероятно! В Валгамаа выпал двухсантиметровый град

Воскресные ливни и град обрушились на южную Эстонию, тогда как на севере Эстонии погода была сухой и солнечной. Однако, судя по сообщению Кийтсака, в Тагула в Валгаском уезде в виде осадков выпал большой и плотный град:

Но крупный град выпал и в других местах. Один из подписчиков Кийтсака опубликовал это фото из Йыгевамаа:

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