21.05.2024, 19:36
ФОТО | Невероятно! В Валгамаа выпал двухсантиметровый град
Воскресные ливни и град обрушились на южную Эстонию, тогда как на севере Эстонии погода была сухой и солнечной. Однако, судя по сообщению Кийтсака, в Тагула в Валгаском уезде в виде осадков выпал большой и плотный град:
Но крупный град выпал и в других местах. Один из подписчиков Кийтсака опубликовал это фото из Йыгевамаа:
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