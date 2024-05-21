Новости Эстонии
21.05.2024, 19:15

ВИДЕО | Против правил и ценой собственной жизни. Молодые люди цепляются за городские трамваи, подвергая себя опасности

 
Полиция: за это предусмотрены штрафы

В последнее время на таллиннском Балтийском вокзале можно увидеть, как несовершеннолетние забираются на буксирные крюки позади трамваев, чтобы прокатиться. Такое поведение очень опасно, предупреждают в полиции.

Представитель полиции Рауль Аннука приводит пример случая десятилетней давности, когда мужчина, сидевший на крюке позади трамвая, получив травмы, скончался.

„У нас нет отдельной статистики по этим случаям, но по ощущениям, эта проблема со временем не стала серьезнее. Скорее, люди делятся в социальных сетях видео, и это заметнее“, — говорит он.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии