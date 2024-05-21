21.05.2024, 19:15
ВИДЕО | Против правил и ценой собственной жизни. Молодые люди цепляются за городские трамваи, подвергая себя опасности
Полиция: за это предусмотрены штрафы
В последнее время на таллиннском Балтийском вокзале можно увидеть, как несовершеннолетние забираются на буксирные крюки позади трамваев, чтобы прокатиться. Такое поведение очень опасно, предупреждают в полиции.
Представитель полиции Рауль Аннука приводит пример случая десятилетней давности, когда мужчина, сидевший на крюке позади трамвая, получив травмы, скончался.
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