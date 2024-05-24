Фальшивые предложения, фишинг данных банковских карт и карманные кражи – как защитить свои деньги в путешествии?

Также распространены портативные устройства, которые сохраняют информацию о банковской карте, считывая ее прямо из кошелька человека. Таким способом можно украсть данные банковских карт с активированными бесконтактными платежами. „Вор может встать рядом с человеком и незаметно провести устройством по лежащей в кармане или в чехле телефона карте, а человек этого вообще не заметит“, - сказал Ткаченко. Избежать такой ситуации помогают специальные кошельки и кармашки для карт, блокирующие работу считывающих данные устройств.

Во время путешествия следует уделять особое внимание безопасности банковской карты – мошенники используют самые разные способы, чтобы завладеть данными карты. Для этого, например, устанавливают на банкоматы устройства, называемые скиммерами, камеры и поддельные клавиатуры. Когда человек приходит снимать деньги, скиммер сохраняет введенный им PIN-код и другие данные банковской карты. Затем мошенники могут осуществлять платежи со счета человека, используя данные его карты. Обычному человеку сложно понять, есть на банкомате скиммер или нет. По мнению Ткаченко, снизить риск можно, используя для снятия наличных банкоматы надежных банков и избегая банкоматов, расположенных в изолированных местах.

Риск быть обманутым возникает еще до поездки: мошенники могут воспользоваться желанием людей найти доступные туристические предложения, гостевые апартаменты, аренду автомобилей и развлечения, создавая фейковые предложения с заниженными ценами. При планировании поездки Ткаченко рекомендует использовать безопасные среды бронирования и сайты отелей, а также избегать покупки предложений, которые либо „слишком хороши, чтобы быть правдой“, либо призывают клиента действовать быстро. Также стоит проверить информацию о поставщике услуг или жилье и поискать в интернете комментарии и отзывы. Если люди рассказывают о случаях мошенничества, стоит выбрать другого поставщика услуг.

„Туристы больше рискуют стать жертвами связанного с деньгами мошенничества, поскольку их внимание сосредоточено на знакомстве новыми местами, они могут не понимать местный язык и обычаи, а значит, не знать, как реагировать в опасной ситуации“, - пояснил Ткаченко. Однако, по его словам, можно принять меры, чтобы максимально защитить деньги от мошенников.

По мнению Ткаченко, чтобы снизить риски в поездке также стоит иметь при себе наличные: „Если случится так, что банковская карта будет потеряна или украдена, у человека все равно останется возможность оплатить свои расходы“. Однако стоит избегать брать с собой большие суммы. Выходя из отеля, лучше брать ровно столько наличных, сколько вы реально можете потратить в течение дня, а остальное оставлять в надежном месте в багаже ​​или в сейфе отеля. Тогда в случае, например, карманной кражи человек не потеряет все свои наличные.

Путешествуя с багажом, купюры большего номинала стоит положить в чемодан, откуда ворам их сложнее достать, чем, например, из сумочки. По этой же причине в путешествии не стоит держать все банковские и прочие карты вместе в одном месте.

Что делать, если за границей вы стали жертвой мошенничества?

Если вы подозреваете, что стали жертвой финансового мошенничества, во-первых, сохраняйте спокойствие. Если ваша банковская карта утеряна или вы подозреваете, что ваш PIN-код получили посторонние, заблокируйте карту. „Чем быстрее вы будете действовать в такой ситуации, тем лучше. Быстро заблокировать карту в банке Citadele можно в мобильном приложении, а также позвонив в службу поддержки клиентов“, - отметил Ткаченко. В противном случае есть риск, что мошенники просто опустошат привязанный к карте счет. „Хороший способ лучше следить за транзакциями по банковским картам – включить в мобильном приложении уведомления о платежах. Если вы увидите в уведомлении, что на вашем счете произошла подозрительная транзакция, то сможете немедленно отреагировать“, - добавил Ткаченко.

Ткаченко также рекомендует использовать в поездках два банковских счета: один привязанный к карте, а другой – не привязанный. Таким образом, предназначенные для путешествия деньги можно хранить на счете без карты, и для повседневных расходов переводить оттуда нужную сумму на подключенный к карте счет. „Если произойдет худшее и мошенники скопируют данные карты, все деньги они не получат“, - сказал Ткаченко.

О банке Citadele

Citadele стремится привнести инновации в банковский сектор стран Балтии и предложить людям и предприятиям больше возможностей использования банковских услуг. Помимо повседневных банковских услуг, Citadele предлагает услуги, основанные на финансовых технологиях, включая современное мобильное приложение, а также бесконтактные и мгновенные платежи. Citadele первым в странах Балтии ввел именные платежи, открытие счетов с помощью электронной идентификации, а также кольца, поддерживающие бесконтактные платежи.

Citadele Group – латвийский финансовый концерн. Головной офис Citadele Group находится в Риге, а дочерние предприятия и филиалы действуют в Эстонии Латвии и Литве.

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