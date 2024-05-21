21.05.2024, 20:40
Евродепутат Яна Тоом требует от министра Ляэнеметса опровержения клеветы
ФОТО: | Delfi Meedia
В понедельник, 20 мая, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс отреагировал на портале ERR на новость о том, что евродепутат Яна Тоом помогла Эстонской православной церкви Московского патриархата и Пюхтицкому монастырю найти юридическую помощь. При этом Ляэнеметс оклеветал Яну Тоом, обвинив ее в антигосударственной деятельности, и допустил ряд неточностей.
21 мая Яна Тоом направила Ляэнеметсу письмо с просьбой опровергнуть публичные ложные утверждения в течение двух ближайших дней. Если этого не произойдет, член Европейского парламента обратится в суд.
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