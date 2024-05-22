Именно об этом благе мечтает большинство работников

„Учитывая, что, согласно исследованию, очень большое количество людей столкнулось за последний год с рабочим стрессом, который проявляется прежде всего в постоянной усталости, такие ожидания совершенно понятны. О дополнительном отпуске мечтает целых 45% опрошенных, и он возглавляет рейтинг пожеланий работников независимо от пола, национальности или возраста“, — рассказала продукт-менеджер Seesam по медицинскому страхованию Марит Рааг.

Особенно ценится возможность взять дополнительный отпуск среди респондентов в возрасте 25–34 лет, из которых 57% утверждают, что это побудило бы их работать усерднее. Если в исследовании 2021 года столь же высокие показатели получили, наряду с дополнительным отпуском, ожидания более гибкого рабочего графика, то в этом году доля респондентов, которым не хватает этого блага, не превысила трети.

„Коронавирусные годы показали, что люди ответственно относятся к своим трудовым обязанностям, даже когда выполняют их в нерабочее время или из домашнего офиса. Очевидно, результаты этого года отражают и то, что во многих компаниях гибкий трудовой график уже стал нормой“, — сказала Рааг.

Работники ожидают от работодателя вклада в их здоровье

Как утверждают многие работники, их мотивация повысилась бы, если бы работодатель вносил вклад в укрепление их здоровья. Каждый третий работник из десяти сказал, что его вдохновила бы готовность работодателя выплачивать пособие на занятия спортом, столько же работников мечтают об оплачиваемом работодателем медицинском страховании.

„Разумеется, медицинское страхование очень высоко ценится среди респондентов в возрасте 55–64 лет, 43% из которых отметило, что это повысило бы их желание работать. Эта возрастная группа чаще ходит к врачу, что можно быстрее и удобнее делать с помощью медицинского страхования в обход очередей Больничной кассы“, — объяснила представительница Seesam.