Именно об этом благе мечтает большинство работников
Проведенное Seesam исследование показало, что почти половина жителей Эстонии, по словам самих этих людей, была бы более мотивирована на работе, если бы работодатель предоставлял им оплачиваемый дополнительный отпуск.
„Учитывая, что, согласно исследованию, очень большое количество людей столкнулось за последний год с рабочим стрессом, который проявляется прежде всего в постоянной усталости, такие ожидания совершенно понятны. О дополнительном отпуске мечтает целых 45% опрошенных, и он возглавляет рейтинг пожеланий работников независимо от пола, национальности или возраста“, — рассказала продукт-менеджер Seesam по медицинскому страхованию Марит Рааг.
Особенно ценится возможность взять дополнительный отпуск среди респондентов в возрасте 25–34 лет, из которых 57% утверждают, что это побудило бы их работать усерднее. Если в исследовании 2021 года столь же высокие показатели получили, наряду с дополнительным отпуском, ожидания более гибкого рабочего графика, то в этом году доля респондентов, которым не хватает этого блага, не превысила трети.
„Коронавирусные годы показали, что люди ответственно относятся к своим трудовым обязанностям, даже когда выполняют их в нерабочее время или из домашнего офиса. Очевидно, результаты этого года отражают и то, что во многих компаниях гибкий трудовой график уже стал нормой“, — сказала Рааг.
Работники ожидают от работодателя вклада в их здоровье
Как утверждают многие работники, их мотивация повысилась бы, если бы работодатель вносил вклад в укрепление их здоровья. Каждый третий работник из десяти сказал, что его вдохновила бы готовность работодателя выплачивать пособие на занятия спортом, столько же работников мечтают об оплачиваемом работодателем медицинском страховании.
„Разумеется, медицинское страхование очень высоко ценится среди респондентов в возрасте 55–64 лет, 43% из которых отметило, что это повысило бы их желание работать. Эта возрастная группа чаще ходит к врачу, что можно быстрее и удобнее делать с помощью медицинского страхования в обход очередей Больничной кассы“, — объяснила представительница Seesam.
Частые корпоративы и совместные мероприятия с коллегами мотивируют только пятую часть ответивших, нашлись и те, по оценке которых, совместные мероприятия скорее демотивируют.
„Когда мы попросили респондентов назвать блага, которых им не хватает, ответы указали на распространенное недовольство руководителями. Упоминалось, что руководитель должен быть профессиональным, уверенным в себе, уметь вовлекать работников в процесс и углубляться в решение проблем. Плохое качество управления, несомненно, является фактором, который снижает лояльность и энтузиазм человека“, — констатировала Рааг.
Некоторые опрошенные отметили, что их мотивация повысилась бы, если бы в их коллективе было больше компетентных работников, в результате чего снизилась бы трудовая нагрузка. При этом обратная связь респондентов подтвердила и тот простой факт, что недовольство размером зарплаты не может компенсировать ни одно благо.
„Справедливая оплата труда, соответствующая вкладу работника, а также прозрачная система бонусов сегодня уже стали фактором гигиены, о недовольстве которым работники рано или поздно подадут знак“, — заявила представительница Seesam.
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