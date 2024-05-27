Обзор: среди эстонских инвесторов фонды популярнее акций
Исследование торговой платформы Freedom24 показывает, что эстонские инвесторы отдают явное предпочтение фондам, в том числе фондам с кредитным плечом, таким как DIREXION DAILY SEMICON 3X (SOXS.US) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU), а также фондам с широкой базой, таким как iShares Barclays Short Treasury Bond ETF (SHV) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). В десятку наиболее активно торгуемых среди эстонских инвесторов инструментов удалось войти лишь трем компаниям – NIO (NIO), Tesla (TSLA) и Clover Health (CLOV). Это отражает тот факт, что инвесторы предпочитают фонды прямым инвестициям в акции. „Данная тенденция показывает, что эстонские инвесторы стараются активно использовать предлагаемые фондами возможности смягчения рыночных рисков и кредитного плеча“, - прокомментировал руководитель по инвестиционным исследованиям Freedom24 Максим Мантуров.
В отличие от Эстонии, в Литве доминируют компании технологического сектора, такие как Tesla Motors, Coinbase (COIN) и Nvidia (NVDA), занимающие большую часть мест в десятке наиболее активно торгуемых инструментов. Очевидно, что литовские инвесторы предпочитают вкладывать средства напрямую в акции: в первую десятку вошли лишь несколько фондов, таких как ProShares UltraPro Short QQQ. Более сбалансированный подход можно увидеть в Латвии, где такие акции, как Apple (AAPL) и Lucid Group (LCID), сочетаются с диверсифицированными фондами, такими как ProShares Ultra VIX Short-Term Futures (UVXY) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). По мнению Максима Мантурова, это указывает на то, что латвийские инвесторы высоко ценят географическую и межотраслевую диверсификацию.
„Данные о торговле за 2023 год показывают, что, хотя предпочтения в разных странах варьируются, технологический и финансовый секторы остаются популярными во всех трех странах Балтии. Акции технологических компаний, как правило, на первом месте, но Эстония выделяется использованием фондов для минимизации рисков. Это отражает глобальные рыночные тенденции и желание инвесторов стратегически позиционировать себя в отношении рисков“, - сказал Мантуров.
По словам руководителя по инвестиционным исследованиям Freedom24, на популярность технологических акций и фондов с кредитным плечом влияют общие тенденции рынка, что подтверждает реакцию балтийских инвесторов на глобальные экономические события и рыночные изменения.
Наиболее активно торгуемые ценные бумаги в странах Балтии в 2023 году на платформе Freedom24:
Эстония:
SOXS - DIREXION DAILY SEMICON 3X
SHV - iShares Barclays Short Treasury Bond ETF
NIO - NIO INC
TZA - Direxion Daily Small Cap Bear 3X ETF
SPXU - ProShares UltraPro Short S&P500
URTY - ProShares UltraPro Russell 2000
CLOV - CLOVER HEALTH INVESTMENTS CORP
TSLA - Tesla Motors Inc
TQQQ - ProShares UltraPro QQQ
TMF - DIREXION DLY 20Y T BULL 3X
Латвия:
TSLA - Tesla Motors Inc
UVXY - ProShares Ultra VIX Short-Term Futures
UPST - Upstart
CMRX - Chimerix Inc
AAPL - Apple Inc.
LCID - Lucid Group Inc
KWEB - KraneShares CSI China Internet ETF
AFRM - Affirm Holdings Inc
QS - QuantumScape Corp
BB - BlackBerry Ltd
Литва:
TSLA - Tesla Motors Inc
COIN - Coinbase Global, Inc.
NIO - NIO INC
NVDA - Nvidia Corporation
SPRT - Support.com
AI - C3.ai Inc
SQQQ - ProShares UltraPro Short QQQ
PACW - PacWest Bancorp
LCID - Lucid Group Inc
TAL - TAL Education
Freedom24 – это инвестиционная платформа для торговли ценными бумагами, акциями, фондами и другими инструментами. Платформу можно использовать на смартфонах и планшетах с операционными системами iOS и Android. Ее создал европейский брокер Freedom Finance Europe Ltd, принадлежащий холдинговой компании Freedom Holding Corp., акции которой котируются на бирже Nasdaq. Компания имеет представительства в США, Германии, Польше, Испании, Греции, Франции, на Кипре, в Казахстане, Украине, Азербайджане и Армении. В ближайшее время компания планирует открыть представительство и в странах Балтии.
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