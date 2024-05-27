Обзор: среди эстонских инвесторов фонды популярнее акций

Исследование торговой платформы Freedom24 показывает, что эстонские инвесторы отдают явное предпочтение фондам, в том числе фондам с кредитным плечом, таким как DIREXION DAILY SEMICON 3X (SOXS.US) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU), а также фондам с широкой базой, таким как iShares Barclays Short Treasury Bond ETF (SHV) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). В десятку наиболее активно торгуемых среди эстонских инвесторов инструментов удалось войти лишь трем компаниям – NIO (NIO), Tesla (TSLA) и Clover Health (CLOV). Это отражает тот факт, что инвесторы предпочитают фонды прямым инвестициям в акции. „Данная тенденция показывает, что эстонские инвесторы стараются активно использовать предлагаемые фондами возможности смягчения рыночных рисков и кредитного плеча“, - прокомментировал руководитель по инвестиционным исследованиям Freedom24 Максим Мантуров.

В отличие от Эстонии, в Литве доминируют компании технологического сектора, такие как Tesla Motors, Coinbase (COIN) и Nvidia (NVDA), занимающие большую часть мест в десятке наиболее активно торгуемых инструментов. Очевидно, что литовские инвесторы предпочитают вкладывать средства напрямую в акции: в первую десятку вошли лишь несколько фондов, таких как ProShares UltraPro Short QQQ. Более сбалансированный подход можно увидеть в Латвии, где такие акции, как Apple (AAPL) и Lucid Group (LCID), сочетаются с диверсифицированными фондами, такими как ProShares Ultra VIX Short-Term Futures (UVXY) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). По мнению Максима Мантурова, это указывает на то, что латвийские инвесторы высоко ценят географическую и межотраслевую диверсификацию.