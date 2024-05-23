Выяснилось, сколько Таллиннская управа экономит за счет того, что не косит зеленые зоны. Город снова зарастет сорняками?(13)
Таллиннская городская управа второе лето подряд приняла решение не косить газон на трех четвертях столичных зеленых зон, поскольку именно на этих участках городского пространства необходимо заниматься развитием биоразнообразия, а кроме того, например, гигантское поле тысячелистника, которое будет создано в пляжном парке Штромки, поможет бороться с островками жары, пишет Forte.
Принципы покоса Таллинна в этом году таковы, что 75% зелени города косят всего два раза в год: в конце июня и в сентябре. На остальных 25% зеленых площадей высота скашивания сохранена на уровне 15 см. Кроме того, городские власти выбрали несколько газонов, которые находятся в основном в зонах туристического потока, и по поводу которых решили, что они должны выглядеть аккуратно, их будут постоянно косить.