Выяснилось, сколько Таллиннская управа экономит за счет того, что не косит зеленые зоны. Город снова зарастет сорняками?

Принципы покоса Таллинна в этом году таковы, что 75% зелени города косят всего два раза в год: в конце июня и в сентябре. На остальных 25% зеленых площадей высота скашивания сохранена на уровне 15 см. Кроме того, городские власти выбрали несколько газонов, которые находятся в основном в зонах туристического потока, и по поводу которых решили, что они должны выглядеть аккуратно, их будут постоянно косить.