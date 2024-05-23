Экономика
23.05.2024, 08:50

Выяснилось, сколько Таллиннская управа экономит за счет того, что не косит зеленые зоны. Город снова зарастет сорняками?

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Поле в Пыхья-Таллинне
Поле в Пыхья-Таллинне
ФОТО: Aivar Pau

Таллиннская городская управа второе лето подряд приняла решение не косить газон на трех четвертях столичных зеленых зон, поскольку именно на этих участках городского пространства необходимо заниматься развитием биоразнообразия, а кроме того, например, гигантское поле тысячелистника, которое будет создано в пляжном парке Штромки, поможет бороться с островками жары, пишет Forte.

Принципы покоса Таллинна в этом году таковы, что 75% зелени города косят всего два раза в год: в конце июня и в сентябре. На остальных 25% зеленых площадей высота скашивания сохранена на уровне 15 см. Кроме того, городские власти выбрали несколько газонов, которые находятся в основном в зонах туристического потока, и по поводу которых решили, что они должны выглядеть аккуратно, их будут постоянно косить.

Другими словами, все существующие городские газоны будут превращены в естественные луга. Эту схему начал предыдущий вице-мэр Владимир Свет, и теперь по его стопам следует Пяртель-Пеэтер Пере.

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