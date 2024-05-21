Центристы требуют от Ляэнеметса извинений

Прежде всего, отмечают центристы, абсолютно ложно утверждение, будто Яна Тоом защищает правящий в России режим и патриарха Кирилла.

„Тоом помогла Пюхтицкому монастырю найти юристов в ситуации, когда МВД наняло юридическое бюро, чтобы заставить Эстонскую православную церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) изменить её юридический и канонический статус, - пояснил председатель Центристской партии Михаил Кылварт. - При этом известно, что ни ЭПЦ МП, ни монастырь ни словом, ни делом не поддержали позицию патриарха Кирилла по украинской войне“.

Во-вторых, утверждение Ляэнеметса, будто юридическая помощь монастырю является направленной против государства деятельностью, не отвечает принципам демократии и правового государства.

„Неужели министр намерен записать во врага государства всех граждан и все организации, которые осмелились начать правовые споры с государством, - задаётся вопросом Кылварт. - Правовое государство означает право любого гражданина на правовую защиту. Ляэнеметс пытается отменить это право, мешая собственные политические амбиции с интересами государства“.

В-третьих, говорится в пресс-релизе, Ляэнеметс откровенно лжет, когда утверждает, что Тоом защищает Кремль и оплачивает адвокатов.

„Ни Тоом, ни Центристская партия не связаны с оплатой услуг адвокатов для Пюхтицкого монастыря, - подчеркивает Кылварт. - Мы ждём от министра опровержения его ложных утверждений“.

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