Как максимизировать доходность своей третьей пенсионной ступени?
Одним из способов накопления средств на пенсию является отчисление части дохода в третью пенсионную ступень, но, как и в случае с любым другим способом накопления денег, вокруг темы пенсионных фондов существует множество заблуждений и мифов. Фондовый управляющий компании Luminori pensionifondid Вахур Мадиссон приводит несколько примеров того, как сделать правильный выбор пенсионного фонда.
„Третья ступень может быть одним из первых вариантов для роста денег. Большим преимуществом является возврат подоходного налога: государство возвращает 20%-ный подоходный налог с суммы взносов. Благодаря освобождению от налога, в третью ступень можно перевести до 15% годового валового дохода, максимум 6000 евро в год“, – говорит Мадиссон.
„Кроме того, третья ступень более гибкая, чем вторая: вы можете ежедневно менять фонды, а также комбинировать их. Также не нужно беспокоиться о том, что деньги, накопленные в дополнительном фонде, могут там застрять. При необходимости деньги можно забрать из третьей ступени частично или полностью“, – отметил он.
Мадиссон отметил, что отправная точка для накопления у людей может сильно различаться, и что при выборе нужно учитывать несколько аспектов. К сожалению, при выборе пенсионного фонда люди часто обращают внимание только на вознаграждение, которое является важным, но, конечно, не единственным и не определяющим фактором.
„Прежде всего, важно выбрать фонд, соответствующий возрасту клиента – это означает, что в первую очередь следует выбирать пенсионные фонды с целевым показателем и долей акций, соответствующей продолжительности периода до выхода на пенсию.“
Он отметил, что молодые люди могут в первую очередь накапливать до 100% в акциях или фондах с более высоким риском, но по мере приближения к пенсии стоит переключиться на вариант с более низким риском.
Индексный фонд против активно управляемого фонда
При выборе среди пенсионных фондов с разным уровнем риска следует учесть, предпочитает ли инвестор накапливать деньги в пассивном индексном фонде или в активно управляемом пенсионном фонде.
„По сравнению с активно управляемыми пенсионными фондами лучшие индексные фонды на рынке превзошли лучшие активно управляемые фонды. Но важно признать, что не все индексные фонды лучше активно управляемых пенсионных фондов,“ – сказал Мадиссон.
Он пояснил, что активно управляемые пенсионные фонды имеют преимущество в периоды спадов на фондовом рынке, поскольку они гибко подходят к инвестициям – таким образом, активное управление может помочь сгладить сложный период. Поскольку за последние 4-5 лет фондовые рынки склонялись в пользу индексных фондов, они часто превосходили активно управляемые фонды.
„И индексные, и активно управляемые фонды имеют свои преимущества и недостатки, и история не говорит о том, что один лучше другого. Поэтому решение должно основываться прежде всего на ваших собственных предпочтениях“, – говорит Мадиссон.
Не пугайтесь, если есть минус
По словам управляющего пенсионным фондом Luminor, многие люди действительно удивляются, когда видят, что сумма денег, которую они вложили в фонд, уменьшилась за определённый период времени.
„Важно помнить, что на финансовых рынках за периодом спада всегда рано или поздно следует период подъёма. Хорошим примером является 2022 год, когда несколько пенсионных фондов упали почти на 15% в годовом исчислении, но в 2023 году, напротив, произошло очень хорошее восстановление, и эти пенсионные фонды в значительной степени оправились от потерь 2022 года“, – проиллюстрировал Мадиссон.
По его словам, выбор альтернативного пенсионного фонда из-за краткосрочных убытков обычно не приносит желаемого результата для инвесторов. „Для пенсионных фондов, полностью инвестирующих в акции, неизбежно, что их показатели напрямую зависят от того, что происходит на фондовом рынке. Поэтому краткосрочные колебания на фондовом рынке могут отразиться на пенсионном фонде.“
Поскольку у фондовых рынков бывают лучшие и худшие годы, а цикл деловой активности обычно длится около 5 лет, будет по крайней мере один продолжительный спад, вызванный слабостью экономики. „Однако в долгосрочной перспективе фондовые рынки являются наиболее эффективным классом активов – и это нормально, что они иногда снижаются“, – добавил Мадиссон.
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