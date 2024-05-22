Как максимизировать доходность своей третьей пенсионной ступени?

„Третья ступень может быть одним из первых вариантов для роста денег. Большим преимуществом является возврат подоходного налога: государство возвращает 20%-ный подоходный налог с суммы взносов. Благодаря освобождению от налога, в третью ступень можно перевести до 15% годового валового дохода, максимум 6000 евро в год“, – говорит Мадиссон.

„Кроме того, третья ступень более гибкая, чем вторая: вы можете ежедневно менять фонды, а также комбинировать их. Также не нужно беспокоиться о том, что деньги, накопленные в дополнительном фонде, могут там застрять. При необходимости деньги можно забрать из третьей ступени частично или полностью“, – отметил он.

Мадиссон отметил, что отправная точка для накопления у людей может сильно различаться, и что при выборе нужно учитывать несколько аспектов. К сожалению, при выборе пенсионного фонда люди часто обращают внимание только на вознаграждение, которое является важным, но, конечно, не единственным и не определяющим фактором.

„Прежде всего, важно выбрать фонд, соответствующий возрасту клиента – это означает, что в первую очередь следует выбирать пенсионные фонды с целевым показателем и долей акций, соответствующей продолжительности периода до выхода на пенсию.“

Он отметил, что молодые люди могут в первую очередь накапливать до 100% в акциях или фондах с более высоким риском, но по мере приближения к пенсии стоит переключиться на вариант с более низким риском.

Индексный фонд против активно управляемого фонда

При выборе среди пенсионных фондов с разным уровнем риска следует учесть, предпочитает ли инвестор накапливать деньги в пассивном индексном фонде или в активно управляемом пенсионном фонде.

„По сравнению с активно управляемыми пенсионными фондами лучшие индексные фонды на рынке превзошли лучшие активно управляемые фонды. Но важно признать, что не все индексные фонды лучше активно управляемых пенсионных фондов,“ – сказал Мадиссон.