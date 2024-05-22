38% эстонских стартапов рождаются при участии э-резидентов

„Открытие бизнеса – ключевой фактор для присоединения к э-резидентству. Эстония является известной платформой роста для стартапов, основу которой образуют благоприятная для бизнеса налоговая система, низкий уровень бюрократии, безопасная бизнес-среда и высокоразвитая цифровая инфраструктура. Увеличение числа э-резидентов в стартап-экосистеме Эстонии подтверждает, что мы предлагаем конкурентоспособное решение, которому доверяют и которое ценят. Э-резидентство дает дополнительный импульс расширению стартап-ландшафта в Эстонии“, – сказала руководитель программы э-резидентства Лийна Вахтрас .

В 2023 году э-резиденты основали около 4600 новых эстонских компаний, или почти каждое пятое предприятие, созданное в Эстонии. Многие новые компании э-резидентов со временем перерастают в стартапы: всего в Эстонии действует более 1500 стартапов, из которых 38% связаны с э-резидентами. Из всех эстонских стартапов, основанных в прошлом году, 38% (29 компаний) были связаны с электронными резидентами. Наибольшее число стартапов э-резидентов работают в сфере ИТ, а самой популярной сферой деятельности является программирование. В прошлом году стартапы, связанные с э-резидентами, принесли в госказну Эстонии 10,6 млн евро налоговых поступлений.

По словам Эвы Пеэтерсон , руководителя программы Startup Estonia, занимающейся развитием эстонской стартап-экосистемы, э-резидентство играет важную роль в формировании Эстонии как одной из самых интересных и инновационных стартап-экосистем в мире, поскольку именно благодаря э-резидентству Эстония попадает в поле зрения многих стартап-предпринимателей. „Программа наглядно демонстрирует идею открытой эстонской бизнес-среды, которая способствует трансграничному обмену опытом и рождению новых уникальных решений“, – сказала Пеэтерсон. Стартап-предприниматели часто путешествуют между несколькими странами, и, по словам Пеэтерсон, многие ощутили преимущества э-резидентства именно в связи с ограничениями, связанными с пандемией. „Э-резидентство зачастую является первым шагом на пути иностранного гражданина к стартап-предпринимательству в Эстонии, поскольку позволяет управлять растущей компанией независимо от ее местонахождения. Ни одна другая страна не может предложить стартап-предпринимателям сопоставимое по удобству решение“, – пояснила Пеэтерсон.

Однако, по словам Вахтрас, предприниматели представляют собой требовательный сегмент, и успеха можно добиться только путем смелой и постоянной разработки продуктов. „Мы прилагаем все усилия, чтобы в будущем основание эстонской компании было еще удобнее, быстрее и безопаснее. Именно благодаря темпам делопроизводства, связанного с э-резидентством, Эстония является предпочтительным выбором для многих стартап-предпринимателей, отличающихся яркими идеями“, – сказала Вахтрас. „Э-резидентство открывает двери для сопровождающих стартап-сектор талантов и иностранного капитала, которые являются двигателем экономики страны, так как стартапы в свою очередь вносят вклад в нашу экономику, начиная развиваться и получать прибыль в Эстонии“, – подчеркнула она.

По словам э-резидента из Испании, исполнительного директора и соучредителя стартапа Glassity Хосе Эрнесто Суареса Фонта, он решил создать свою компанию в Эстонии из-за сильного стартап-сообщества, открытого экономического пространства и э-резидентства. „Поддерживающая сеть и возможность выполнять все важные бизнес-процессы полностью в цифровом формате являются огромным преимуществом. Благодаря э-резидентству недавнее привлечение финансирования было очень быстрым и удобным, поскольку подписи и согласия различных сторон на необходимых документах были получены в цифровом виде. Никому не пришлось ничего распечатывать, идти к нотариусу или отправлять курьером. Э-резидентство помогает устранять барьеры, что делает предпринимательство более доступным для людей во всем мире“, – сказал он. Суарес Фонт добавил, что он приводит Эстонию в качестве примера того, как эффективное сотрудничество между частным и государственным секторами способствует расширению прав и возможностей стартап-сообщества. „Эстония активно развивается, и э-резидентство является отличным примером инновационной смелости страны. Такой образ мышления действует как магнит для стартап-предпринимателей“, – отметил Суарес Фонт.

Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставить иностранным гражданам безопасный доступ к эстонским государственным электронным услугам. За прошедшее время э-резидентами стали более 114 000 человек (без учета аннулированного статуса) из 185 стран. В настоящее время в обращении находится более 60 000 цифровых ID-карт э-резидентов с 5-летним сроком действия. Э-резиденты учредили и соучредили более 30 600 эстонских компаний, то есть примерно каждую пятую новую эстонскую компанию в год.

Общее прямое экономическое воздействие программы э-резидентства на эстонское государство (налог на рабочую силу и дивиденды, а также государственные пошлины) на сегодняшний день составило 229 миллионов евро. Кроме того, программа приносит государству косвенные доходы благодаря репутационной выгоде Эстонии, а также росту числа эстонских компаний, обслуживающих э-резидентов, и инвестициям.

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