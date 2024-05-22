В жилых помещениях произошли пожары: пожилые люди готовили еду

На прошлой неделе датчик Nublu зарегистрировал пожар в одной таллиннской квартире. Поскольку контактное лицо находилось в Финляндии и не могло отправить кого-нибудь на место, проверить квартиру выехал патрульный экипаж G4S. Охраннику удалось войти в подъезд. Через дверь квартиры он услышал сигнал датчика и почувствовал запах гари, однако на стук никто не реагировал. Вскоре на место происшествия прибыли спасатели и скорая помощь – вместе с ними охранник продолжил сильно стучать дверь. В конце концов дверь открыла пожилая женщина, квартира была заполнена густым дымом. Спасатели потушили пригоревшую на плите еду, ликвидировали источник опасности и открыли окна, чтобы проветрить помещение. Врач скорой помощи осмотрел женщину и посоветовал ей отправиться в больницу, чтобы исключить подозрение на отравление, однако хозяйка квартиры отказалась. По предварительным данным, она поставила еду на плиту и уснула.

В Тарту также возник пожар в квартире, вызванный приготовлением еды. Растительное масло загорелось, и отреагировавшим на сигнал тревоги жильцам удалось снять кастрюлю с огня и потушить пожар. При тушении горящего масла один человек получил незначительные ожоги ноги из-за раскаленного масла, однако вызывать скорую помощь не пришлось.

На Хийумаа дымовой датчик зарегистрировал пожар, и контактное лицо сообщило, что в доме должна находиться его бабушка. На сигнал тревоги отреагировал патруль G4S, центр управления охранной фирмы вызвал спасателей. На месте выяснилось, что дом заполнен дымом, однако открытого пламени не было видно. В доме на диване неподалеку от входной двери сидела пожилая женщина – патрульный охранник помог ей выйти на улицу и сесть на скамейку. Как оказалось, женщина топила печь, и дым повалил в помещение. Поскольку женщина более получаса находилась в задымленном помещении, на место вызвали скорую помощь для проверки состояния ее здоровья.