В Кохтла-Ярве на производстве умер рабочий

В понедельник, 20 мая, в центр тревоги поступило сообщение о том, что в Кохтла-Ярве на производстве произошел несчастный случай. Как сообщил Департамент полиции и погранохраны, 55-летний мужчина на грузовике въехал в линию электропередач и получил удар током.