21.05.2024, 13:27
В Кохтла-Ярве на производстве умер рабочий
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера в Ида-Вирумаа в результате несчастного случая на производстве умер мужчина.
В понедельник, 20 мая, в центр тревоги поступило сообщение о том, что в Кохтла-Ярве на производстве произошел несчастный случай. Как сообщил Департамент полиции и погранохраны, 55-летний мужчина на грузовике въехал в линию электропередач и получил удар током.
К сожалению, мужчина скончался на месте.
Точные обстоятельства происшествия установит полиция в ходе уголовного дела.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.