ЧП и криминал
21.05.2024, 13:27

В Кохтла-Ярве на производстве умер рабочий

 
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

Вчера в Ида-Вирумаа в результате несчастного случая на производстве умер мужчина.

В понедельник, 20 мая, в центр тревоги поступило сообщение о том, что в Кохтла-Ярве на производстве произошел несчастный случай. Как сообщил Департамент полиции и погранохраны, 55-летний мужчина на грузовике въехал в линию электропередач и получил удар током.

К сожалению, мужчина скончался на месте.

Точные обстоятельства происшествия установит полиция в ходе уголовного дела.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

RusDelfi
Поделиться
Комментарии