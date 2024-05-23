Euribor, электроэнергия и эстонские фирмы – 3 инвестиционные рекомендации на трудные времена от банковского эксперта

Однако, по возможности этого следует избежать (если только Вы не планируете сменить жилье и использовать имеющуюся недвижимость в качестве дополнительного залога). Ставка Euribor достигла своего прогнозируемого пика и, скорее всего, начнёт снижаться уже в этом году. Таким образом, платежи по жилищному кредиту вскоре снова уменьшатся.

Сейчас Euribor находится на самом высоком за последние годы уровне. В результате многие ощущают значительное увеличение ежемесячного платежа по жилищному кредиту. Поэтому, на первый взгляд может показаться хорошей идеей попытаться в ускоренном порядке погасить жилищный кредит, возможно, даже путём продажи какого-то другого объекта недвижимости.

Аналитик Finora Pank дал также три конкретные рекомендации, как избежать финансовых ошибок, которые в последнее время стали обычным явлением в Эстонии, и в каком направлении следует думать при инвестировании в нынешних условиях.

„Каждый житель Эстонии мог бы поставить перед собой две цели в области финансовой грамотности. Во-первых, избегать вредных финансовых решений – одна большая потеря может мгновенно свести на нет сотню маленьких побед. А во-вторых, инвестировать накопления так, чтобы они не сокращались под действием инфляции, а постепенно увеличивали свою реальную стоимость“, – посоветовал Топс.

На сегодняшний день, по словам Топса, в Эстонии уже произошли здоровые изменения культуры финансовой грамотности, и научно-фантастические цели больше практически не пропагандируются.

„Подобные, если можно так сказать, советы временами затмевали мнения экспертов и, к сожалению, вероятно, сильно осложнили жизнь многих людей. Нереалистичная экономия, угнетающая психическое здоровье, таблицы Excel, затмевающие человеческое отношение между людьми, или взятие крупных кредитов для покупки квартир в период временно опустившейся до нулевой отметки ставки Euribor – это, определённо, было результатом вредных рекомендаций“, – отметил эксперт.

По мнению Кенри Топса, аналитика Finora Pank, пропаганда финансовой свободы в Эстонии в последние годы вышла за пределы разумного и стала безответственной, особенно когда люди без достаточных знаний и опыта начали делиться рекомендациями, которые могут быть откровенно вредными.

При этом рядовому мелкому инвестору в Эстонии сегодня доступны надёжные варианты инвестирования, такие как индексные фонды или облигации, доходность которых превышает выгоду от погашения жилищного кредита даже если это будет сделано при пиковых процентных ставках, не говоря уже о времени, когда Euribor снова упадёт. Свободные деньги стоило бы направить в надёжные инвестиции такого рода.

Производство энергии – это ещё не производство денег

Новости полны тревожных разговоров об энергетике. Достаточно ли в Эстонии вырабатывается электроэнергии, производство которой отвечает новым требованиям? Будут ли из-за зелёной революции расти цены на электроэнергию? В то время как цены на домашние солнечные панели за последние годы значительно снизились.

Именно поэтому в последнее время Эстонию охватили бум установки солнечных батарей, который, в меньшей степени, но продолжается и до сих пор. Приобретение солнечной электростанции на крышу многоквартирного или частного дома зачастую может быть хорошей идеей с экономической точки зрения.

Однако для семейного бюджета это всё же очень большие инвестиции, поэтому все расчёты следует делать, подходя максимально критически.

В Эстонии уже имело место немалое количество случаев, когда в погоне за производством „бесплатной“ электроэнергии для себя строились солнечные парки, которые фактически не окупят себя в течение срока службы оборудования – природа от этого конечно немного выиграет, но люди при этом остаются в минусе. Таких финансовых потерь следует избегать.

В нестабильном мире облигации безопаснее акций

Для многих представление об инвестировании связано прежде всего с покупкой акций. Людям также хорошо известна финансово совершенно грамотная рекомендация: при отсутствии лучшей идеи можно безопасно инвестировать в фонды акций с широкой базой.