ОБЗОР | „Премьер-министр отделалась скандалом за бизнес мужа с Россией во время войны, а Лаврова получила за благотворительные акции годами ранее“

„Премьер-министр из титульной нации отделалась скандалом за бизнес мужа с страной-агрессором во время войны, а Татьяна Лаврова за благотворительные акции годами ранее. Русский человек сразу воспринимается куда с более сильной критикой. Шаг влево, шаг вправо от официальной линии – расстрел“.

„Общественное мнение, которое было против, это, позвольте спросить, кто? Это те в городской управе, кого воротит от всего русского: будь то фамилия, язык и прочее? Дайте районам города самим выбрать себе старейшину, и как в любимой Америке, выбирать должны все жители района“.

„А что же это было как не оказание давления“.

„Вообще партии надо отменить, надо выбирать людей на гос.должность по принципу знаний, полученного образования и ума“.

„Видимо, порядочная девочка, раз решила не нырять в эту трясину“.

„Если самим не найти, передайте Исамаа, те быстро найдут достойную кандидатуру ласнагорцам“.

„Найдут другую марионетку“.

„А эстонский надо сильно знать? А то я б пошел! Все равно делать нечего...“

„Долго ищут лучше бы оставили бы прежнюю (Юлианну Юрченко) долго была“.

„Не успела добавить к своей первой фамилии вторую фамилию Лообер?“

„Главный критерий - национальность - у всяких Солман, Рейнсалу, Калласов. Не хотят делать выводы на чужих ошибках. А должен быть главным критерием - профпригодность. Не внешность, национальность, партийность, личные убеждения и прочее. Итоги работы некомпетентных слишком дорого стоят для народа“.

„Когда человека начинают травить еще до вступления в должность, то зачем себе портить жизнь?“

„Соцдемы своим предательством выполнили поставленную задачу. Теперь их будут планомерно отлучать от власти. Ничего нового...“

„Бедная девочка. Действительно думала, что можно по-настоящему говорить то, что думает, а не то, что нужно. Стёрли в порошок моментально. А должность то хорошая!“