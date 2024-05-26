Пищевая промышленность переживает тяжелые времена. Leibur: несколько месяцев мы продавали булку и хлеб ниже себестоимости

„Конечно, мы, как и все остальные, испытываем трудности, но сейчас наметились явные признаки улучшения“, — сказал Отт Неэме (45), занявший в конце 2022 года пост исполнительного директора Leibur. В 2022 году предприятие, являющееся старейшим в Эстонии производителем хлебобулочных изделий, достигло рекордного оборота в размере 32,1 миллиона евро, но и убытки оказались самыми большими за все время существования Leibur — 5,7 миллиона евро.

„Это было время, когда цены на все выросли — подорожали энергоносители, сырье. Ведя переговоры с поставщиками, мы не успевали достаточно быстро повышать цены на свою продукцию. Поэтому первая половина 2022 года выдалась очень трудной, в какой-то момент мы даже оказались в убытке, продавая хлебобулочные изделия ниже себестоимости, — сказал Неэме, добавив, что такой период продолжался три-четыре месяца. — В последний раз мы повышали цены в 2022 году, после этого уже не продавали продукцию ниже себестоимости“.