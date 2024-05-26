26.05.2024, 08:23
Пищевая промышленность переживает тяжелые времена. Leibur: несколько месяцев мы продавали булку и хлеб ниже себестоимости(37)
ФОТО: | Delfi Meedia
Как сказал руководитель предприятия Leibur Отт Неэме, для пищевой промышленности последние два года выдались тяжелыми, потребление стало расти только в этом году, пишет издание Delfi Ärileht.
„Конечно, мы, как и все остальные, испытываем трудности, но сейчас наметились явные признаки улучшения“, — сказал Отт Неэме (45), занявший в конце 2022 года пост исполнительного директора Leibur. В 2022 году предприятие, являющееся старейшим в Эстонии производителем хлебобулочных изделий, достигло рекордного оборота в размере 32,1 миллиона евро, но и убытки оказались самыми большими за все время существования Leibur — 5,7 миллиона евро.
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